Les supporters de RC Lens vivent un moment inoubliable à la Coupe de France

L'association locale a emmené 55 supporters de l'équipe de RC Lens au stade de France pour la finale de la Coupe de France. Cette victoire vient compléter une saison remarquable pour l'équipe dirigée par Pierre Sage.

L'association locale a emmené 55 supporters de l'équipe de RC Lens au stade de France vendredi 22 mai pour la finale de la Coupe de France.

Une soirée à jamais dans leur mémoire. 55 adhérents de l'association ont pu se rendre au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. Pour la première fois de son histoire, le club RC Lens était en finale de la Coupe de France. On fait partie des 52 associations du RC Lens, donc nous avons été prioritaires. On a eu droit à 55 places.

On a 150 adhérents alors on a dû faire un choix, déclare Fabrice Marest, secrétaire de l'association. Ce sont les plus fervents supporters qui ont été retenus. On s'est réuni un soir avec le président et le vice-président pour faire un choix car il fallait faire vite. Je pense que tout le monde a compris nos choix, poursuit le secrétaire.

Le centre de Lens s'est enflammé pour fêter ses champions et on sait où sera exposée la Coupe de France. C'est ainsi que tout le monde s'est réuni à 13 h sous la halle de Formerie pour une pause repas. C'est à 15 h qu'ils ont pris le départ en bus direction Saint-Denis. C'est un souvenir inoubliable, note Fabrice Marest.

Il y avait une ferveur lensoise incroyable. C'était bon enfant, familial. Il n'y a pas de mot pour décrire cette ambiance. On a été à la Fan Zone qui était dans la ville jusqu'au Stade de France.

On a chanté et arrivé au stade on a pris nos places. On était les 52 associations réunies tout en bas du stade, on avait 4 200 places. Cette victoire vient compléter une saison remarquable pour l'équipe dirigée par Pierre Sage. Il nous manquait ça à notre palmarès.

C'est la première alors c'est magnifique et historique. Ils l'ont fait après une très belle saison. Quelques jours plus tôt, les Lensois sont arrivés à la deuxième marche du podium de Ligue 1 et ont décroché leur qualification pour la Ligue des Champions. Lors de trois finales disputées en 1948, 1975 et 1998.

On sentait cette ferveur, on savait qu'il allait se passer quelque chose. En début de saison, j'ai eu la chance de discuter avec Pierre Sage, l'entraîneur puisqu'on va aux réunions avec la direction de Lens. Il avait dit qu'ils feraient tout pour gagner la Coupe de France et il a tenu parole, se rappelle avec émotion Fabrice Marest. Le président de l'association et quelques membres sont partis sur Lens le lendemain pour fêter cette victoire.

Pour célébrer cette fin de saison spectaculaire, l'association organise une soirée dansante le samedi 6 juin 2026, à partir de 19 h 30, à la salle Louis-Aragon de Lens





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