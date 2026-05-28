Les supporters de l'OM indifférents à un possible deuxième titre consécutif du PSG en Ligue des champions

À l'approche de la finale de la Ligue des champions, les fans de l'Olympique de Marseille expriment leur indifférence face à la possibilité que le Paris Saint-Germain remporte un deuxième titre d'affilée. Entre ceux qui ne regarderont pas le match et ceux qui espèrent simplement une défaite du PSG, l'écart avec le club de la capitale semble se creuser davantage, notamment en raison des différences de moyens financiers.

Devant la finale de la Ligue des champions, les supporters de l'OM affichent une indifférence marquée face à la possibilité que le Paris Saint-Germain remporte un deuxième titre consécutif.

Pour beaucoup, le match opposant Arsenal au PSG à Budapest ne sera pas suivi, certains préférant se consacrer à d'autres activités. Cette attitude s'explique par une forme de lassitude face à la domination parisienne et une volonté de ne pas alimenter les débats autour du club rival. Lesinterviewés interrogés soulignent que le succès du PSG, rendu possible par des investissements qataris massifs, ne les touche pas personnellement.

Pour eux, Marseille reste la seule équipe qui compte, et ils aspirent avant tout à voir l'OM retrouver son niveau historique. Même si certains reconnaissent le beau travail de Luis Enrique à la tête du PSG, ils estiment qu'un deuxième sacre ne changerait rien à leur attachement ancestral à leur club. En définitive, cette indifférence masque peut-être une certaine résignation, mais aussi une fierté d'être les premiers champions d'Europe de l'histoire marseillaise, un titre que nul ne pourra leur enlever





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