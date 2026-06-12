Les supporters de l'Écosse se préparent pour le match contre Haïti samedi à Boston, dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Ils sont entre 20 000 et 30 000 au stade, mais ils ne remplissent pas les rues, juste les bars. La police a fait passer le message : personne n'ignore que les plus ivres n'entreront pas au stade.

Les supporters de l' Écosse se retrouvent à Boston pour la Coupe du monde 2026, mais ils ne remplissent pas les rues, juste les bars. Les Écossais attendus en tribunes pour le match contre Haïti samedi sont entre 20 000 et 30 000.

Ils peuvent faire du tourisme et suivre le Freedom trail, mais ils sont évidemment plus nombreux au pub où les journées commencent tôt. La police a fait passer le message : personne n'ignore que les plus ivres n'entreront pas au stade. Le match était toutefois loin vendredi, et les Écossais faisaient généreusement honneur à leur légendaire culture du déplacement, bridée depuis trop longtemps.

On est moins nombreux que pour les Euros, mais les supporters écossais ont trouvé des plaisirs gratuits, comme un joyeux match sur les pelouses de Boston Common. Les supporters se sont également réveillés par des cornemuses à 6 h 30 du matin, en raison du décalage horaire. Certains ont même eu la désagréable surprise de se voir refuser leur visa au dernier moment, mais ils seront entre 20 000 et 30 000 au stade pour voir samedi





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