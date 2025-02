Les Stablecoins : Entre Promesses et Risques

Les stablecoins, une nouvelle catégorie de cryptoactifs adossés à des actifs stables, gagnent en popularité. Bien qu'ils offrent une stabilité attractive, leur émission par des sociétés privées soulève des inquiétudes sur leur solvabilité et le risque de faillite. L'article explore l'ascension des stablecoins, leur potentiel et les risques qu'ils représentent pour la stabilité financière.

Longtemps cantonnés aux milieux peu recommandables, les cryptoactifs sont devenus en quelques années une composante incontournable du paysage financier. Une enquête récente de la Banque Centrale Européenne l'illustre parfaitement: en deux ans, le taux de détention de cryptoactifs a triplé en France, avec désormais 9% de la population déclarant posséder des cryptos.

Selon un rapport de l'OCDE sur les investisseurs particuliers en France, il existe désormais plus d'investisseurs en cryptoactifs qu'en actions cotées. Les cryptos semblent avoir réussi à s'imposer aux côtés des actifs financiers traditionnels et cherchent maintenant leur place dans l'univers des paiements. C'était d'ailleurs leur raison d'être originelle : le Bitcoin a été inventé en 2008 pour proposer un moyen de paiement alternatif et décentralisé qui ne dépendrait pas du système bancaire et des institutions publiques. Mais les cryptoactifs les plus populaires, comme le Bitcoin ou l'Ether, sont trop volatiles pour être envisagés comme moyen de paiement, ils ne peuvent être que des actifs spéculatifs. Pour répondre à cette limite, une nouvelle catégorie de cryptoactifs a émergé : les stablecoins, des cryptoactifs adossés à des actifs stables, le plus souvent une devise telle que le dollar. Le plus populaire est aujourd'hui Thether (abrégé USDT), apparu en 2014 et conçu pour toujours valoir 1 dollar. Selon le site coinmarketcap.com, Tether est aujourd'hui la 3ème crypto en termes de capitalisation (plus de 140 milliards de dollars) et la première en termes de volumes d'échanges quotidiens, loin devant le Bitcoin. Ces stablecoins permettent de faire le pont entre les cryptoactifs et la monnaie et intéressent de plus en plus à la fois les particuliers mais aussi les professionnels de la finance, qui voient un potentiel croissant dans la technologie de la blockchain pour améliorer le règlement de certaines transactions. Face à l'essor des cryptoactifs, les banques centrales à travers le monde se sont penchées sur l'intérêt d'émettre leur propre monnaie numérique. Selon la dernière étude de la Banque des Règlements Internationaux, en juin 2024, 94% des banques centrales examinaient l'opportunité de créer une monnaie numérique de Banque Centrale (MNBC) bien qu'étant à des stades très variés. À contretemps de cette tendance, le Président Trump vient d'interdire à la Réserve fédérale de poursuivre ses travaux sur le sujet. Et ce n'est évidemment pas par scepticisme vis-à-vis des actifs numériques. Au contraire, si Donald Trump ne veut pas voir apparaître de dollar numérique, c'est pour favoriser le développement des cryptos privées, notamment les stablecoins mais aussi le Bitcoin, qu'il défend désormais. Quelques jours après le décret interdisant le développement du dollar numérique, un sénateur républicain a déposé un projet de loi visant à encourager la croissance des stablecoins, notamment en améliorant la confiance dans ce marché. Car c'est là tout le problème de ces stablecoins : si leur stabilité peut sembler rassurante, ils n'en restent pas moins émis par des sociétés privées qui peuvent donc faire faillite, d'autant qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes règles de solvabilité qu'un établissement bancaire ou une institution financière. Et les exemples de faillite de stablecoins ne manquent pas, la plus connue étant la chute de TerraUSD, un stablecoin algorithmique qui s'est effondré en quelques jours début 2022. Le manque de transparence du secteur est souvent la cause de la perte d'ancrage d'un stablecoin car il aggrave le risque de bank run : si les investisseurs ont un doute sur l'existence des réserves censées garantir la valeur du stablecoin, ils retireront massivement leurs fonds, provoquant la chute de la crypto en question. La place croissante des stablecoins dans les transactions financières fait donc peser un risque sur la stabilité financière. Dans ce contexte, les divers projets de monnaie numérique de banques centrales paraissent pertinents, ne serait-ce que pour proposer une alternative sûre aux stablecoins.





Stablecoins Cryptoactifs Blockchain Banques Centrales Monnaie Numérique Risques Financiers

