Les squats n'y changeront rien : un mouvement de Pilates pour les fesses après 50 ans

La coach Céline Roy propose un exercice de Pilates inspiré de la danse classique pour muscler le bas du corps et notamment les fesses après 50 ans. Ce mouvement, qui implique la force profonde et la respiration, est réalisé contre un mur et cible spécifiquement la zone du corps qui affaisse après 50 ans.

La coach Céline Roy propose un exercice de Pilates inspiré de la danse classique pour muscler le bas du corps et notamment les fesses après 50 ans.

Ce mouvement, qui implique la force profonde et la respiration, est réalisé contre un mur et cible spécifiquement la zone du corps qui affaisse après 50 ans. Selon l'Assurance Maladie, la ménopause entraîne une chute des œstrogènes qui accélère l'affaissement du corps et augmente le risque de maladies cardiovasculaires.

L'association Agir pour le Cœur des Femmes recommande de combiner deux types d'effort à la ménopause, notamment les exercices d'endurance et les mouvements de force, pour préserver l'autonomie et stimuler la masse osseuse





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