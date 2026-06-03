Les Spurs de Victor Wembanyama face aux New York Knicks en finales NBA

Les Spurs de Victor Wembanyama sont prêts à affronter les New York Knicks en finales NBA. La star française va découvrir ce niveau de la compétition pour la première fois de sa carrière. Les deux équipes sont prêtes à se livrer bataille après avoir connu un parcours différent en finale ouest et est.

Les Spurs de Victor Wembanyama abordent les finales NBA face aux New York Knicks . La star française va découvrir ce niveau de la compétition pour la première fois de sa carrière.

Les deux vainqueurs de conférence sont prêts à se livrer bataille après avoir connu un parcours différent en finale ouest et est. Les Knicks ont balayé les Philadelphie Sixers et les Cleveland Cavaliers tandis que les Spurs ont eu bien du mal à se défaire des Minnesota Timberwolves et du champion en titre, Oklahoma City.

Les Spurs ont le privilège de recevoir en premier car ils comptent plus de victoires au compteur sur la phase régulière tout au long de la saison. En cas de match 7, ils recevront les Knicks au Texas





20minutesparis / 🏆 72. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Spurs Victor Wembanyama New York Knicks Finales NBA Basket-Ball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Victor Wembanyama va jouer ses premières finales NBA avec les Spurs face à New-YorkVictor Wembanyama va jouer ses premières finales NBA avec les Spurs face à New-York. La première rencontre aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Read more »

Les lieutenants de Victor Wembanyama chez les SpursPrésentation des principaux coéquipiers de Victor Wembanyama chez les Spurs de San Antonio, à l'approche de la finale face aux New York Knicks. Focus sur Stephon Castle, Devin Vassell et Dylan Harper, ainsi que sur leur rôle dans l'effectif, entre jeunes talents, vétérans et joueurs de l'ombre. Egalement évoquée la blessure à la cheville du meneur.

Read more »

Victor Wembanyama appelle à rester concentré avant les finales NBAVictor Wembanyama s'est présenté face à la presse avant les finales NBA entre les Spurs et les Knicks, appelant à vite oublier la qualification et à se concentrer sur les prochains matchs pour le titre.

Read more »

NBA: Victor Wembanyama a invité ses équipiers à regarder un film d’horreur avant les finalesSelon certains médias américains, Victor Wembanyama a invité ses équipiers à regarder un film d'horreur avant le début des finales NBA, dont le premier match a lieu jeudi (2h30) entre San Antonio et les New York Knicks.

Read more »