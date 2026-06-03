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Les Spurs de Victor Wembanyama face aux New York Knicks en finales NBA

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Les Spurs de Victor Wembanyama face aux New York Knicks en finales NBA
SpursVictor WembanyamaNew York Knicks
📆6/3/2026 5:09 AM
📰20minutesparis
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Les Spurs de Victor Wembanyama sont prêts à affronter les New York Knicks en finales NBA. La star française va découvrir ce niveau de la compétition pour la première fois de sa carrière. Les deux équipes sont prêtes à se livrer bataille après avoir connu un parcours différent en finale ouest et est.

Les Spurs de Victor Wembanyama abordent les finales NBA face aux New York Knicks . La star française va découvrir ce niveau de la compétition pour la première fois de sa carrière.

Les deux vainqueurs de conférence sont prêts à se livrer bataille après avoir connu un parcours différent en finale ouest et est. Les Knicks ont balayé les Philadelphie Sixers et les Cleveland Cavaliers tandis que les Spurs ont eu bien du mal à se défaire des Minnesota Timberwolves et du champion en titre, Oklahoma City.

Les Spurs ont le privilège de recevoir en premier car ils comptent plus de victoires au compteur sur la phase régulière tout au long de la saison. En cas de match 7, ils recevront les Knicks au Texas

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Spurs Victor Wembanyama New York Knicks Finales NBA Basket-Ball

 

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