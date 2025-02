Les Spacer's de Toulouse s'imposent face à Chaumont et prolongent leur série victorieuse

Les Spacer's de Toulouse ont remporté leur sixième victoire consécutive en s'imposant face à Chaumont. Cette victoire témoigne de la force et de la détermination de cette équipe qui se rapproche de son objectif de play-offs

Les Spacer's de Toulouse ont remporté leur sixième victoire consécutive au Palais des sports, où ils restent invaincues depuis près de trois mois, leur seul revers datant de leur match contre Sète (2-3).

Deux semaines après avoir défait Montpellier (3-1), alors leader du championnat, les Spacer's ont réalisé une autre performance remarquée en triomphant de Chaumont, une équipe qui avait connu une série impressionnante de six victoires consécutives sans perdre le moindre set avant de subir une défaite à domicile (1-3) face aux Italiens de Trente, l'un des meilleurs clubs européens. Après avoir mené deux sets à un puis semblé s'effondrer physiquement dans le quatrième (15-25), les joueurs de Patrick Duflos ont retrouvé leur énergie dans un tie-break où ils ont fait preuve de détermination et de sang-froid pour prendre les commandes après un mauvais départ (0-2, 2-4). Deux points précieux ont permis aux Toulousains de remporter la victoire sur la première balle de match et une faute d'attaque de Chaumont. Grâce à ces deux unités supplémentaires, les Spacer's poursuivent leur quête des play-offs et se rapprochent de leur objectif principal de la saison. La semaine prochaine, face au Plessis Robinson, lanterne rouge sans grand objectif à atteindre, les Spacer's auront une nouvelle opportunité de se rapprocher de leur objectif. Le match a été disputé au Palais des sports André-Brouat devant 2 400 spectateurs, arbitré par MM. Siegl et Lecourt. Les Spacer's ont remporté le match avec un score de 3 à 2 (22-25, 28-26, 25-21, 15-25, 15-13)





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

VOLLEYBALL Spacer's TOULOUSE CHAUMONT VICTOIRE PLAY-OFFS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Spacer’s Volley : Toulouse frappe fort dans le derby d’OccitanieLes Spacer’s se sont offerts une victoire de prestige en disposant avec la manière ce vendredi soir 31 janvier (3-1) de Montpellier, leader du championnat avant le coup d’envoi de cette dix-neuvième journée de Marmara SpikeLigue.

Lire la suite »

Toulouse surprend Chaumont et monte à la 5e place du classementToulouse remporte une victoire époustouflante face au leader Chaumont, réduisant l'écart au sommet du classement.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l’environnement et moins consommateur d’énergie que le recyclage.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »