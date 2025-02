Les sorties de classe à Epinay-sur-Orge se font dans la prudence après le meurtre de Louise

Trois jours après le meurtre de Louise, 11 ans, retrouvée poignardée dans un bois d'Epinay-sur-Orge, le calme et la prudence se sont installés dans les rues de la commune. Les parents d'élèves font preuve d'entraide et organisent des pédibus pour accompagner leurs enfants, tandis que les forces de l'ordre sont déployées en nombre.

Le chaos enthousiaste et bruyant des sorties de classe a laissé place à un ballet organisé se déroulant à bas bruit. Trois jours après le meurtre de Louise , 11 ans, élève de sixième au collège André-Maurois d'Epinay-sur-Orge, l'heure est à la prudence dans cette commune de l'Essonne, alors que trois nouvelles personnes ont été placées en garde à vue dans cette affaire, lundi 10 février.

Au premier jour de classe depuis la découverte du corps de la fillette dans le bois des Templiers, à proximité du domicile familial, rares sont les enfants et adolescents à s'aventurer seuls dans les rues. Croisé à quelques encablures de son collège où il est scolarisé en classe de troisième, Gabin, 14 ans, le pas rapide et l'air grave, fait figure d'exception. 'Il faut bien que j'aille à mon stage. Mes parents m'ont dit de faire attention et de rester sur les axes principaux', confie-t-il, tout en baissant le volume de la musique crachée par son smartphone. 'Il y a beaucoup d'entraide'. Eprouvée et inquiète, Cécile a décidé que sa fille, scolarisée dans le même collège que Louise, ne se déplacerait plus seule dans les rues de la commune. Alors, depuis le week-end, la logistique 's'organise avec les autres parents', explique la mère de famille, qui précise exercer un métier qui lui permet de se rendre souvent disponible. Pour le début de semaine, sa fille s'est ainsi rendue à l'école grâce à un parent d'élève 'qui avait trois autres enfants dans la voiture'. 'Ma fille est sortie du collège à la même heure que Louise vendredi, on se dit que ça aurait pu être elle.', confie Cécile à franceinfo. Pas le temps d'encaisser le choc : il faut se projeter dans l'organisation des prochains jours. Mercredi midi, une amie viendra récupérer sa fille. 'Heureusement, il y a beaucoup d'entraide, dans l'adversité, on se rapproche et on est solidaire', salue la mère de famille, qui concède que ces précautions sont prises 'surtout pour nous rassurer, nous savons qu'il y a beaucoup moins de risque au vu du dispositif policier. Des policiers à moto, à cheval ou en voiture...Lundi midi, cinq policiers assuraient la garde devant les grilles de l'établissement dans lequel Louise avait fait sa rentrée en septembre. A moto, à cheval ou encore véhiculées, les forces de l'ordre étaient en nombre dans la ville trois jours après le drame, alors que le ou les meurtriers de la fillette ne sont pas encore identifiés. Dès dimanche, Epinay-sur-Orge et la ville jumelle de Longjumeau avaient annoncé déployer un dispositif policier 'afin d'assurer la sécurité des enfants et des collégiens' sur leur trajet. 'Merci aux parents d'élèves qui se mobilisent en organisant des pédibus ou en veillant à accompagner les enfants', avaient ajouté les deux communes voisines dans leur communiqué. 'C'est bien, ça rassure !', salue Céline, 39 ans, qui n'entend pas pour autant laisser sa fille Lizéa, en classe de quatrième, parcourir seule à 17 heures les cinq minutes de marche qui séparent le collège du domicile de son père. Divorcée, Céline vit quant à elle dans l'immeuble voisin au collège. Une situation géographique qui lui épargne des inquiétudes liées au trajet. Lizéa, 13 ans, et Louise, 11 ans, étaient 'copines' malgré la différence d'âge, unies par un même intérêt pour le dessin animé Lilo et Stitch. 'Louise venait souvent lui faire un câlin dans la cour. Depuis ce week-end, elle pleure, elle tremble. Elle ne voulait même pas venir au collège ce matin', s'inquiète Céline, qui a orienté sa fille vers la cellule psychologique déployée dans l'établissement scolaire. Entre ses mains qui s'agitent nerveusement, elle tient la pâte à tartiner favorite de son adolescente, 'pour essayer comme de la réconforter'. 'Ma fille sortait parfois avec ses copines. Maintenant, la question ne va même plus se poser.', confie Céline à franceinfo. Emine, elle aussi, est venue récupérer sa fille lors de la pause-déjeuner. Mais, dans son cas, la demande vient de sa progéniture, très secouée par le drame. Scolarisée en CM1 et âgée de 10 ans, cette dernière se montre particulièrement inquiète depuis l'annonce du meurtre de Louise. 'D'habitude elle me dit : 'Maman, je veux rentrer seule', et je l'attends au bout de la rue. Mais, pour la première fois, elle m'a demandé de venir la chercher', témoigne cette mère de famille en gardant un œil sur son benjamin qui court à toute allure sur le trottoir. Tous les parents interrogés par franceinfo s'interrogent sur la pérennité des mesures de sécurité prises autour de l'établissement. Certains expliquent vouloir les maintenir 'jusqu'à ce que l'on trouve le coupable', d'autres 'au moins pour les prochains jours'. Rencontré brièvement à proximité du collège, un père de famille venu déposer son beau-fils, camarade de classe et ami de Louise, prévoit de poursuivre les allers-retours 'jusqu'à la fin de l'année, au moins'





franceinfo / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Meurtre Louise Epinay-Sur-Orge Collège Sécurité Dispositif Policier Parents D'élèves Entraide

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Meurtre de Louise: l'enquête se poursuit à Épinay-sur-Orge pour retrouver les auteurs présumésVIDÉO - Portée disparue à la sortie de son collège d'Épinay-sur-Orge, Louise, une collégienne de 11 ans, a été retrouvée morte, quelques heures plus tard, dans un bois. La fillette a été frappée et a reçu plusieurs coups de couteau. Deux personnes ont d'abord été placées en garde à vue, une femme et un...

Lire la suite »

Tragédie à Épinay-sur-Orge : Louise, 11 ans, retrouvée morte après sa disparitionUne jeune fille de 11 ans, Louise, a été retrouvée morte dans un bois près d'Épinay-sur-Orge dans l'Essonne, après avoir disparu vendredi soir. Son décès a ému profondément la France entière.

Lire la suite »

Louise, 11 ans, retrouvée morte après sa disparition à Epinay-sur-OrgeUne jeune fille de 11 ans, Louise, a été retrouvée morte dans un bois à Epinay-sur-Orge après s'être volatilisée à la sortie de son collège. Une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte. Deux personnes sont en garde à vue.

Lire la suite »

Louise, 11 ans, retrouvée morte après sa disparition à Épinay-sur-OrgeLouise, une jeune fille de 11 ans, a été retrouvée morte dans le bois des Templiers dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février après avoir disparu à la sortie du collège André Maurois à Épinay-sur-Orge dans l'Essonne. Un avis de recherche publié sur les réseaux sociaux a permis de déclencher une vaste opération de recherche. Le corps de Louise a été découvert à 2 h 30 du matin. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Lire la suite »

Louise (11 ans) assassinée à Epinay-sur-OrgeLe corps de Louise, 11 ans, a été retrouvé dans le bois des Templiers à Epinay-sur-Orge, après sa disparition vendredi soir. Une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte. Un homme de 23 ans, connu des services de police, a été interpellé mais a été libéré plus tard. La collégienne a été poignardée à plusieurs reprises.

Lire la suite »

Important dispositif policier dans l'enquête sur le meurtre de Louise à Épinay-sur-OrgeUn important dispositif policier a été déployé ce dimanche pour fouiller le bois des Templiers à la recherche d'indices dans l'affaire du meurtre de Louise, 11 ans, retrouvée morte samedi. Plus de 120 fonctionnaires, des chevaux et des véhicules de police sont mobilisés. Deux personnes placées en garde à vue ont été relâchées dans la soirée sans poursuite.

Lire la suite »