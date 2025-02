Les soldats ukrainiens inquiets face aux propos de Donald Trump sur la guerre en Ukraine

Après la conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les soldats ukrainiens craignent que les États-Unis n'accèdent aux exigences de Moscou et qu'ils cessent leur aide essentielle.

© Crédit photo : TETIANA DZHAFAROVA / AFPAprès la conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui s’est tenue jeudi 12 février, Kiev et ses alliés craignent encore davantage que Washington n’accède aux désirs de Moscou et ne cesse son aide essentielle, bientôt trois ans après le début de l’invasion russe.

Dans l’est de l’Ukraine, ravagé par les combats, la Maison-Blanche paraît bien loin mais la position ambiguë de son locataire Donald Trump sur la guerre avec la Russie fait naître de nouvelles inquiétudes chez des soldats déjà épuisés. Le président américain, dont le pays est le premier soutien de Kiev, a créé une onde de choc mercredi en convenant de négociations « immédiates » avec son homologue russe Vladimir Poutine. Guerre en Ukraine : des drones russes explosent en Moldavie, le pays demande des explications à Moscou La Moldavie s’est plainte auprès de Moscou jeudi après l’explosion sur son sol de drones russes visant initialement les infrastructures de l’Ukraine voisine. Après leur conversation, Kiev et ses alliés craignent encore davantage que Washington n’accède aux désirs de Moscou et ne cesse son aide essentielle, bientôt trois ans après le début de l’invasion russe. On paye déjà un prix élevé et il sera encore plus élevé … Je ne sais même pas comment il peut être plus élevé »brigade, admet sans ambages qu’un arrêt de l’assistance américaine aurait des conséquences « catastrophiques ». « On continuera à perdre » des hommes, dit ce militaire de 42 ans, qui dit avoir perdu « beaucoup d’amis ». Il supervise l’entraînement de ses nouveaux soldats, qui devront bientôt affronter le feu russe. « On paye déjà un prix élevé et il sera encore plus élevé… Je ne sais même pas comment il peut être plus élevé », lâche Artem. Le militaire, prudent, n’est pas très à l’aise sur les sujets diplomatiques mais dit que le changement de ton de Washington le rend « inquiet ».Mercredi, l'administration Trump a jugé qu’une adhésion de l’Ukraine à l’Otan n’était pas réaliste, tout comme un retour de ce pays à ses frontières d’avant 2014, c’est-à-dire avec la Crimée, annexée cette année-là par Moscou. Deux camouflets pour Kiev, qui s’ajoutent aux propos lundi de Donald Trump, qui avait évoqué la possibilité que l’Ukraine devienne « russe un jour ». Impensable pour le soldat Sava, qui vient d’enchaîner les pompes sous les ordres de son commandant. « Je ne veux pas être en Russie », lance-t-il, les joues recouvertes d’une peinture couleur camouflage. « C’est bien pour ça que je suis ici, dans une guerre ! » Guerre en Ukraine : que veut la Russie, que veut Kiev ? Quelles sont leurs positions avant des négociations ? Si des pourparlers ou des négociations devaient avoir lieu prochainement pour mettre un terme à trois ans de guerre en Ukraine, les positions de Kiev et de Moscou restent largement aux antipodes. ExplicationsParmi ses camarades, des prisonniers qui ont choisi l’armée comme solution alternative à l’incarcération, les regards se font fuyant quand il s’agit de parler de Donald Trump. « Ce sont des politiques, on est que des petites gens, qu’est-ce qu’on peut faire ? On se bat, c’est tout », reprend Sava. Il assure cependant qu’il serait prêt à accepter que certains des territoires occupés soient cédés pour obtenir la paix.brigade, pense quant à lui que l’armée n’accepterait pas de laisser des territoires à la Russie. « Ce serait le chaos », estime-t-il, affirmant que lui et ses hommes sont prêts à se battre « avec des bâtons » s’il ne leur reste que ça.À Kiev, les responsables ont été peu loquaces sur les récentes déclarations de Donald Trump, qui ont réjoui Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a néanmoins admis qu’il n’était « pas très agréable » que Donald Trump ait d’abord parlé au téléphone avec Vladimir Poutine. Et appelé à ce que Washington et Kiev conviennent d’un plan pour « arrêter » le maître du Kremlin, avant toute discussion. Négocier unilatéralement avec le « dictateur » Vladimir Poutine est « tout simplement une trahison à notre égard » Andriï Kovalenko, le directeur pour l’armée ukrainienne du centre de lutte contre la désinformation, actif sur les réseaux sociaux, a de son côté fustigé la « myopie » des « hommes politiques ». Selon lui, l’Ukraine a besoin de « décisions rapides de la part de l’Europe ». Guerre en Ukraine : Trump fait comme les Occidentaux en 1938 à Munich, estime Raphaël Glucksmann « Nous sommes aujourd’hui arrivés à ce tournant de la guerre que Poutine attendait depuis l’échec de son blitzkrieg sur Kiev : l’effondrement, non pas du front ukrainien, mais de l’arrière-front occidental », estime l’eurodéputé Dans les rues de Kiev, la capitale, les propos étaient encore plus sévères. « Inacceptable », « inapproprié », réagit Sofia, une étudiante de 18 ans « révoltée » par les propos américains. Négocier unilatéralement avec le « dictateur » Vladimir Poutine est « tout simplement une trahison à notre égard », accuse-t-ell





