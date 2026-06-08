Les six fruits d'été à privilégier pour une glycémie stable et une satiété durable

Une diététicienne-nutritionniste révèle la liste de six fruits à mettre au menu pour mincir sans carences. Riches en fibres, en eau et en antioxydants, ces fruits aident à réguler la glycémie, à réduire la sensation de faim et à s'hydrater tout en apportant peu de calories. Découvrez leurs atouts et les meilleures façons de les consommer pour profiter pleinement de leurs bienfaits.

Dans la quête d'une perte de poids saine avant l'été, les fruits émergent comme des alliés précieux aux côtés des protéines et des légumes. Julie Boët, diététicienne-nutritionniste, a livré une sélection de six fruits à privilégier pour leurs bienfaits sur la glycémie , la satiété et l'apport en nutriments essentiels.

La fraise, avec seulement 32 kcal pour 100 g et un taux d'eau dépassant 90 %, se distingue par sa richesse en fibres et en vitamine C. Son index glycémique bas (25-40) et sa faible teneur en fructose en font un choix idéal pour une collation légère ou pour agrémenter un yaourt nature sans sucre ajouté. La pastèque, ultra-hydratante (92 % d'eau) et peu calorique (30 kcal/100 g), présente un index glycémique plus élevé (70), mais sa charge glycémique reste maîtrisée avec une portion raisonnable de 100 à 150 g.

Consommée en cubes avec de la menthe ou en smoothie sans sucre, elle se révèle rafraîchissante en période estivale. Le melon, cousin de la pastèque, affiche 35 kcal pour 100 g, un volume d'eau important (90 %) et des fibres (environ 1 g). Source de vitamine A et de potassium, il possède un pouvoir rassasiant. L'experte conseille néanmoins de le manger en entrée ou au cours d'un repas afin d'éviter un pic glycémique en fin de repas sucré.

La pomme, lorsqu'elle est consommée avec la peau, apporte 50 kcal pour 100 g et 2,5 g de fibres, notamment des pectines qui ralentissent l'absorption du glucose. En mangeant le fruit entier, cru et non transformé, on bénéficie d'un effet coupe-faim et d'une modulation de la glycémie. La poire, similaire à la pomme, offre 57 kcal pour 100 g et 3 g de fibres.

Son goût naturellement sucré peut combler les envies de sucre sans excès, surtout lorsqu'elle est poêlée avec de la cannelle ou ajoutée à un yaourt nature. Enfin, le pamplemousse rose, avec 42 kcal pour 100 g, se caractérise par une teneur en eau de 88 %, une richesse en vitamine C et en naringénine, un antioxydant puissant.

Son index glycémique modéré et ses fibres solubles aident à réguler la digestion, mais il est préférable de le consommer en fruit entier plutôt qu'en jus pour en préserver tous les avantages. En synthèse, la fibre contenue dans ces fruits joue un rôle central : elle ralentit l'absorption des sucres naturels, favorise la satiété et améliore le transit. La haute teneur en eau contribue à l'hydratation et au volume alimentaire sans calories superflues.

Contrairement aux sucres ajoutés, les fructoses, glucoses et saccharoses des fruits s'accompagnent de fibres, vitamines et antioxydants, ce qui en modifie radicalement l'impact métabolique. Julie Boët insiste sur le fait de privilégier le fruit entier avec la peau (lorsque comestible) plutôt que les jus, afin de stabiliser la glycémie et de maximiser l'apport vitaminique.

Pour optimiser encore la réponse glycémique, il est recommandé d'associer le fruit à une source de protéines (yaourt, fromage blanc, oléagineux) ou de lipides sains (amandes, graines). En cas de sensibilité aux variations de glycémie, il convient d'éviter de consommer des fruits seuls à jeun





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