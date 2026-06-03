Les Shokz OpenDots Air : des écouteurs sans fil à oreilles libres innovants

Les Shokz OpenDots Air sont des écouteurs sans fil à oreilles libres qui proposent une expérience sonore innovante et une autonomie prolongée. Ils sont certifiés IP55 et disposent d'une autonomie de 9 heures avec une seule charge et jusqu'à 36 heures avec le boîtier de recharge. Cette nouvelle version de la gamme OpenDots est la plus légère de la série et adopte un format de clip qui vient se fixer sur le cartilage de l'oreille.

Les Shokz OpenDots Air sont des écouteurs sans fil à oreilles libres qui intègrent les technologies Bassphere et DirectPitch pour une meilleure direction du son dans les oreilles.

Ils sont certifiés IP55 et disposent d'une autonomie de 9 heures avec une seule charge et jusqu'à 36 heures avec le boîtier de recharge. Cette nouvelle version de la gamme OpenDots est la plus légère de la série et adopte un format de clip qui vient se fixer sur le cartilage de l'oreille. Les écouteurs affichent une certification IP55, ce qui garantit une protection efficace contre les dépôts de poussière et les jets d'eau ou la transpiration.

La restitution sonore s'appuie sur la technologie propriétaire DirectPitch qui utilise des ondes sonores inversées pour guider le flux audio vers le conduit auditif de l'utilisateur. Les écouteurs exploitent le protocole sans fil Bluetooth 6.1 et intègrent une fonction d'appairage multipoint qui leur permet de se connecter à deux appareils simultanément.

L'accumulateur des OpenDots Air fournit jusqu'à 9 heures d'écoute musicale continue avec une seule charge et le boîtier de transport fait office de station de recharge nomade et permet de pousser l'autonomie totale jusqu'à 36 heures avant de devoir être branché





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Shokz Opendots Air Écouteurs Sans Fil Oreilles Libres Technologie Directpitch Bluetooth 6.1 Autonomie Prolongée

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