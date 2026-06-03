Les Shokz OpenDots 2, des écouteurs sans fil à oreilles libres avec une technologie acoustique avancée

Les Shokz OpenDots 2 sont des écouteurs sans fil à oreilles libres qui intègrent la technologie acoustique Bassphere 2.0 et des haut-parleurs personnalisés de 11,8 mm. Ils offrent une excellente restitution audio, une autonomie de 10 heures avec une seule charge et une compatibilité avec les protocoles Bluetooth 6.1 et Google Fast Pair.

Les Shokz OpenDots 2 sont des écouteurs sans fil à oreilles libres utilisant un format clip-on conçu pour se fixer autour de l'oreille sans obstruer le conduit auditif.

Ils intègrent la technologie acoustique Bassphere 2.0 associée à deux haut-parleurs de 11,8 mm et prennent en charge le Dolby Audio ainsi que les technologies MirrorPitch et DirectPitch pour optimiser la diffusion sonore et à limiter les fuites audio. On retrouve également la connectivité Bluetooth 6.1, l'appairage multipoint et des prises en charge Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Son autonomie atteint 10 heures avec une seule charge et jusqu'à 40 heures avec le boîtier.

Les Shokz OpenDots 2 se composent de deux modules reliés par une tige flexible appelée JointArc en nickel-titane. Cette structure s'adapte à la morphologie de l'oreille pour garantir un maintien stable sans obstruer le conduit auditif. La coque externe utilise un revêtement en silicone doux et profilé conçu pour minimiser la pression sur les points de contact sensibles. Chaque écouteur affiche un poids contenu de 6,4 grammes.

Le produit se distingue par une excellente durabilité grâce à sa certification IP57, assurant une étanchéité complète contre les dépôts de poussière et l'immersion temporaire dans l'eau. Le boîtier de charge bénéficie quant à lui d'un indice de protection IP54. Trois déclinaisons de couleurs sont proposées : Blanc nacré (avec finitions dorées), Gris (aux reflets métalliques) et Noir.

La restitution audio repose sur la technologie Bassphere 2.0, une architecture acoustique sphérique qui intègre deux haut-parleurs personnalisés de 11,8 mm par écouteur. Ce système délivre des performances comparables à celles d'un transducteur de 16 mm tout en réduisant la distorsion harmonique jusqu'à 70 %. Elle est complétée par la technologie MirrorPitch, qui oriente le flux sonore pour qu'il se réfléchisse directement vers l'oreille afin d'enrichir le volume et la profondeur des basses.

Pour parfaire l'immersion, ce modèle intègre le traitement Dolby Audio amélioré, activable depuis l'application Shokz, offrant une scène sonore élargie et des voix clarifiées. La gestion des fuites acoustiques est assurée par le système DirectPitch, qui projette des ondes sonores inversées pour confiner l'écoute et préserver la confidentialité. Un mode Privé est également disponible dans l'application pour restreindre la diffusion vers l'extérieur.

Pour les appels téléphoniques, les OpenDots 2 emploient un système à trois capteurs par écouteur : un microphone dédié à conduction osseuse et deux microphones à conduction aérienne. Cet ensemble est associé à un algorithme de traitement par faisceau (beamforming) adaptatif et à une réduction de bruit gérée par intelligence artificielle pour isoler la voix des bruits ambiants.

Le constructeur intègre également la fonctionnalité Dynamic Ear Detection, qui détecte automatiquement le port et attribue instantanément les canaux gauche et droite sans distinction de sens, tout en gérant la mise en pause automatique de la musique. Les écouteurs se connectent via le protocole Bluetooth 6.1 avec une portée de 10 mètres, et supportent l'appairage multipoint simultané sur deux appareils.

Ils intègrent les protocoles Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair pour une synchronisation immédiate, ainsi que la compatibilité avec le réseau Google Find Hub pour localiser le matériel égaré. L'autonomie des Shokz OpenDots 2 atteint jusqu'à 10 heures d'écoute musicale continue ou 6,5 heures de communication avec une seule charge. Le boîtier de transport, qui intègre une batterie de 590 mAh, permet d'étendre la longévité totale à 40 heures d'audio ou 25 heures d'appels.

La recharge des écouteurs dans leur logement demande 60 minutes. Le boîtier prend en charge la recharge filaire via son port USB Type-C en 120 minutes, ainsi que la recharge sans fil certifiée Qi en 240 minutes. Un système de charge rapide permet en outre de récupérer jusqu'à 2 heures de lecture musicale après seulement 5 minutes de connexion filaire, à condition que l'indicateur lumineux du boîtier soit au vert





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