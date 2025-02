Les serpents du jardin : des créatures utiles à connaître

Découvrez les secrets des couleuvres, orvets et vipères qui partagent votre jardin. Apprenez à les reconnaître, à vivre en harmonie avec elles et à respecter leur rôle essentiel dans l'écosystème.

Les serpents sont des habitants discrets et utiles de nos jardins, souvent méconnus ou mal compris. Ils jouent un rôle important dans l'équilibre de l'écosystème en régulant les populations de rongeurs, insectes et autres petits animaux. Bien que certaines espèces puissent paraître intimidantes, la majorité des serpents de jardin sont inoffensifs et préfèrent éviter le contact.

Apprendre à les reconnaître permet non seulement de mieux cohabiter avec eux, mais aussi de préserver leur rôle essentiel dans la biodiversité. La couleuvre (Hierophis viridiflavus) est un serpent non venimeux, souvent de grande taille, que l'on trouve fréquemment dans les jardins, les forêts et près des étangs. Elle se caractérise par son corps long et élancé, avec une tête plutôt arrondie. Sa couleur varie du vert au brun, parfois avec des motifs clairs sur le dos, qui lui permettent de se camoufler dans son environnement. Les couleuvres sont très utiles pour l'équilibre écologique, car elles régulent les populations de rongeurs. La couleuvre mesure jusqu'à 2 mètres de long. Son alimentation se compose principalement de petits mammifères, d'oiseaux et d'amphibiens. En général, elle chasse à l'affût et n'est pas particulièrement agressive. Son habitat est varié : forêts, jardins, champs. Si vous rencontrez une couleuvre, il n'y a aucune raison de paniquer. Laisser-la tranquille et l'observer de loin est la meilleure option. Évitez de la déranger, car elle est bénéfique à l'écosystème en contrôlant les populations de rongeurs. L'orvet (Anguis fragilis), parfois appelé « serpent-lézard », ressemble à ces derniers. Bien qu'il partage des caractéristiques avec les serpents, l'orvet est un reptile au corps plus court et plus trapu, avec une peau brillante qui peut évoquer celle d'un lézard. Il mesure en moyenne entre 40 et 50 cm et a des couleurs allant du gris au brun. Bien qu'il ressemble à un serpent, l'orvet se nourrit principalement de petits invertébrés. L'orvet est totalement inoffensif et ne possède pas de venin. Si vous le trouvez dans votre jardin ou sous un objet, laissez-le s'éloigner. Il ne cherchera pas à vous attaquer, car il préfère se cacher. Enfin, la vipère (Viperinae) est un serpent venimeux qui peut représenter un danger pour l'homme si elle se sent menacée. Elle se distingue par sa tête triangulaire et son corps plus trapu, généralement plus court que celui de la couleuvre. Sa couleur varie du brun au gris, et elle peut parfois avoir des motifs en forme de zigzag sur le dos. La vipère vit souvent dans des zones plus sèches et moins urbanisées, comme les prairies, les forêts claires ou les zones rocailleuses. Son venin est dangereux, mais elle attaque généralement uniquement en cas de menace directe. Si une morsure survient, il est important de consulter rapidement un médecin. Si vous croisez une vipère, ne paniquez pas. Restez calme et éloignez-vous lentement. Évitez de la perturber ou de l’attaquer.





SERPENTS COULEUVRE ORVET VIPERE JARDIN BIODIVERSITE ECOLOGIE

