Les Seniors Face aux Infections Respiratoires

Cet article explore la vulnérabilité accrue des seniors aux infections respiratoires. Le Pr Sébastien Gallien, expert en immunologie, explique les raisons physiologiques de cette fragilité, notamment l'immunosénescence, et les conséquences potentielles, comme la surinfection bactérienne et les décompensations.

Cette année, les infections respiratoires ont frappé avec une force particulière. Le dernier exemple médiatique en date est l'hospitalisation du pape François, âgé de 88 ans, depuis vendredi pour une bronchite. Cette maladie, caractérisée par une inflammation aiguë des bronches, peut être causée par divers virus, tels que le virus de la grippe, le coronavirus (comme le Covid-19), le virus respiratoire syncytial (VRS) et le rhinovirus, entre autres.

Chez la plupart des gens, ce type d'infection respiratoire est totalement bénigne. Cependant, au-delà d'un certain âge, elle peut se révéler très préjudiciable. Pourquoi la vieillesse rend-elle les individus plus vulnérables à ces microbes ? Le Pr Sébastien Gallien, chef du service de maladies infectieuses et d'immunologie clinique au CHU Henri Mondor (Créteil), nous éclaire. \\\LE FIGARO. - Pourquoi les seniors sont-ils plus fréquemment hospitalisés que le reste de la population en cas d'infection respiratoire ? \\\Pr Sébastien GALLIEN. - D'une manière générale, les personnes âgées ont un risque plus important de développer des infections respiratoires, qu'il s'agisse d'un rhume, d'une bronchite ou d'une pneumonie. Ceci s'explique notamment par un phénomène physiologique appelé « immunosénescence ». Avec l'âge, le système immunitaire subit des altérations et n'est plus aussi efficace pour se défendre. Pour cette même raison, les sujets âgés répondent moins bien à la vaccination que le reste de la population. Enfin, leur plus grande fragilité vis-à-vis des infections peut s'expliquer par le fait qu'ils ont déjà d'autres maladies ou qu'ils prennent des médicaments, par exemple de la cortisone, qui peuvent encore réduire leur immunité. \\\Comment expliquer que, chez ces personnes, les infections respiratoires se révèlent aussi souvent être plus graves que pour le reste de la population ? Comme cela a déjà été évoqué, leur système immunitaire est globalement moins efficace pour se défendre contre les infections. Et une fois qu'un pathogène est entré, il arrive fréquemment qu'il y ait une surinfection bactérienne. Par ailleurs, les personnes âgées ont souvent des pathologies préexistantes, que l'on appelle des comorbidités. C'est par exemple le fait d'avoir une insuffisance rénale ou cardiaque. Dans ce cas-là, l'infection peut entraîner une décompensation. C'est ce qui explique pourquoi une personne atteinte d'insuffisance cardiaque hospitalisée pour une grippe a besoin d'oxygène. Elle fait une décompensation cardio-respiratoire, qui fait que le cœur est défaillant et ne peut plus assurer son rôle correctement. On parle souvent de pneumonie. Quelle est la différence entre une pneumonie et une bronchite ? Un virus respiratoire peut toucher différentes zones de l'appareil respiratoire : le nez, la gorge, les bronches... Quand on parle de pneumonie, c'est parce que l'infection est plus profonde que les bronches. Elle touche le parenchyme pulmonaire, qui désigne grosso modo les alvéoles. Une pneumonie est souvent plus grave qu'une bronchite. Que peuvent faire les personnes âgées pour se prémunir de ces maladies ? La prévention passe par la vaccination, qui diminue le risque de développer ces infections et de faire des formes graves, même si cette protection n'est pas parfaite. Pour les personnes âgées, il est recommandé de faire le vaccin saisonnier contre la grippe, celui contre le Covid-19, contre le VRS (qui n'est pas encore remboursé) ainsi que la vaccination antipneumococcique. L'entourage d'une personne âgée et fragile peut aussi se vacciner pour limiter encore les risques de transmission. Et bien sûr, l'hygiène des mains, le port du masque et l'isolement si l'on est malade - bref, tout ce que nous avons appris à faire pendant la pandémie de Covid-19 mais bien vite oublié - reste efficace





