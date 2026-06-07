Les seize stades nord‑américains qui accueilleront la Coupe du monde FIFA 2026

Présentation détaillée des 16 sites - États‑Unis, Canada, Mexique - qui accueilleront les matchs de la Coupe du monde 2026, leurs capacités, leur histoire et les rencontres programmées, dont le premier match de la France et la finale au MetLife Stadium.

Alors que les 48 équipes qualifiées s'apprêtent à s'élancer vers la Coupe du monde 2026, qui se tiendra conjointement aux États‑Unis, au Canada et au Mexique, nous avons décidé de passer en revue les seize stades qui accueilleront les rencontres du 11 juin au 19 juillet.

Le vaste territoire américain offrira une diversité géographique impressionnante, allant des côtes atlantiques aux plaines du Midwest, en passant par les métropoles californiennes et les villes du Sud‑Ouest. Chaque enceinte possède son identité propre, son histoire et sa capacité d'accueil, ce qui promet une expérience unique tant pour les supporters que pour les joueurs. Parmi les sites américains, le Mercedes‑Benz Stadium d'Atlanta, d'une capacité de 75 000 places, sera le théâtre de l'ouverture du tournoi.

Le MetLife Stadium, partagé par les New York Giants et les New York Jets, accueillera le premier match de la France contre le Sénégal le 16 juin à 15 h, avant de devenir le lieu de la finale historique. L'iconique AT&T Stadium à Arlington, au Texas, dispose de neuf matchs programmés, tandis que le Levi's Stadium de Santa Clara, au cœur de la baie de San Francisco, pourra accueillir jusqu'à 70 909 spectateurs.

À Miami, le Hard Rock Stadium, avec ses 67 518 places, et le SoFi Stadium de Los Angeles, pouvant recevoir 70 240 supporters, rejoignent la liste des arènes modernes prêtes à vibrer au rythme du football mondial. Le Nord‑Amérique ne se limite pas aux États‑Unis.

Au Canada, le BC Place de Vancouver, d'une capacité de 54 500 places, a déjà accueilli la finale de la Copa América Centenario en 2016 et s'apprête à offrir le même spectacle à des milliers de fans. Au Mexique, le légendaire Estadio Azteca de Mexico, théâtre de la première Coupe du monde en 1970 et de la seconde en 1986, revêt une dimension mythique ; tout comme le Estadio BBVA Bancomer de Monterrey et le Estadio Jalisco de Guadalajara, qui se préparent intensément pour accueillir les rencontres de groupe et les phases à élimination directe.

Chaque stade, qu'il s'agisse du NRG Stadium de Houston ou du Lumen Field de Seattle, a été modernisé pour répondre aux exigences de la FIFA, tout en conservant les éléments architecturaux qui le rendent unique. Ainsi, la Coupe du monde 2026 promet non seulement un spectacle sportif de haut niveau, mais aussi un véritable itinéraire à travers les paysages urbains et culturels du continent nord‑américain, offrant aux supporters l'opportunité de découvrir une variété de villes, d'héritages et de passions partagées





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