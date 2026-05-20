Les séismes d'Émilie-Romagne en Italie dans le Spot-News du 23/05/2012

Des images de la destruction et des dégâts causés par deux terribles séismes qui ont abîmé la ville italienne de Émilie-Romagne en Italie en 2012. Le premier séisme, le 20 mai 2012, a fait 20 morts et a chassé 14 000 personnes de chez elles. Le second séisme, le 29 mai 2012, a fait six morts et a entraîné le naufrage d' RCW 376 des Canayens, bâti pour une [...] qui a coûté la vie à 29 survivants. [Sauvage] collisiones en mer

En images : ces deux terribles séismes qui ont dévasté Émilie-Romagne en Italie en 2012, en l'espace de neuf jours, le 20 et 29 mai 2012 Retour en images : Une vieille tour est complètement détruite après qu'un tremblement de terre a secoué le centre-ville de Finale Emilia dans la province de Modena le 20 mai 2012.

Une autre vue de la vieille tour détruite dans le centre-ville de Finale Emilia dans la province de Modena le 20 mai 2012. La tour de l'horloge de Finale Emilia, coupée en deux avant de s'effondrer lors d'une réplique du séisme le 20 mai 2012. Des pompiers récupèrent un tableau d'une église détruite dans le village de San Carlo après qu'un tremblement de terre a secoué le centre-ville de Finale Emilia dans la province de Modena le 20 mai 2012





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