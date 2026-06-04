Les secrets du compteur Linky : comment vos données sont collectées et partagées

Enedis, la filiale d'EDF, collecte vos données de consommation électrique via les compteurs Linky. Mais comment sont-elles transmises et partagées ? Enedis recrute des experts en cybersécurité pour migrer vers Amazon Web Services et structure un écosystème de partage autour d'une plateforme appelée Datahub.

En France, plus de 38 millions de compteurs Linky sont installés, transmettant vos données de consommation électrique vers les serveurs d' Enedis via un réseau appartenant à un opérateur privé.

Les informations collectées peuvent révéler vos heures de lever, vos absences, le nombre de personnes présentes dans votre logement. La chaîne technique complète n'a jamais été clairement expliquée au grand public. Enedis répète que la souveraineté est un critère 'essentiel', mais l'entreprise recrute des experts en cybersécurité pour piloter un projet de migration vers Amazon Web Services.

Le compteur Linky utilise le CPL, Courant Porteur en Ligne, pour transmettre ses données, qui sont ensuite envoyées vers un 'concentrateur' installé dans le poste de transformation de votre quartier. Ce concentrateur regroupe les relevés d'environ 100 compteurs voisins avant de les envoyer vers le système central d'Enedis via le réseau GPRS d'Orange. Les données de consommation électrique transitent donc par le réseau téléphonique mobile d'un opérateur privé coté en Bourse, dont l'État français détient environ 23% du capital.

Les concentrateurs sont fabriqués par deux sociétés : Cahors et Landis+Gyr. Les compteurs eux-mêmes sont produits par Sagemcom, Itron, Landis+Gyr, ZIV, Cahors et Elster. Enedis désigne cette infrastructure sous le nom de 'Système d'Information Linky', mais ni la localisation exacte des centres de données, ni la liste des prestataires d'hébergement par couche applicative ne sont rendues publiques par l'entreprise. La chaîne de transmission est chiffrée et a été certifiée par l'ANSSI en juin 2019.

Les données collectées par Linky concernent deux niveaux : le premier concerne le total de kilowattheures consommés sur la journée, transmis automatiquement sans consentement requis, et le second niveau est bien plus granulaire, affichant la courbe de charge toutes les trente minutes, voire toutes les dix minutes. Ces mesures rapprochées permettent de reconstituer le fil de vos activités dans la journée.

La courbe de charge est enregistrée en local dans le compteur, mais elle ne peut être remontée vers les serveurs d'Enedis qu'avec votre consentement explicite. Enedis a structuré un écosystème de partage autour d'une plateforme qu'elle appelle le Datahub, accessible à des tiers sous contrat. Ce Datahub regroupe quatre services, dont l'interface qui transmet vos données de consommation journalières à votre fournisseur d'énergie. EDF, Engie, TotalEnergies et les autres fournisseurs actifs en France y ont accès





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