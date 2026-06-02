Les Secrets de Loly sort le baume Sleek & Slay, l'innovation qui soigne et fixe les cheveux texturés

La marque française Les Secrets de Loly lance le baume Sleek & Slay, un produit hybride innovant qui fixe durablement tout en soignant les cheveux texturés. Avec sa technologie Shield Protector et sa composition naturelle à 98%, il promet une tenue de 24h sans résidus, tout en renforçant la fibre capillaire et en prévenant la casse.

La maison française Les Secrets de Loly, pionnière dans les soins capillaires dédiés aux cheveux texturés , révolutionne à nouveau le quotidien de sa communauté avec le lancement de son baume Sleek & Slay.

Ce produit hybride inédit promet non seulement une tenue impeccable tout au long de la journée, mais il intègre également des soins profonds pour préserver la santé et la beauté des cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus. En alliant expertise scientifique et ingrédients naturels, la marque fondée par Kelly Massol confirme son statut de référence pour les personnes à la recherche de solutions à la fois efficaces et respectueuses de la fibre capillaire.

Les cheveux texturés présentent des besoins spécifiques, notamment en matière d'hydratation et de protection contre les agressions extérieures et les coiffages serrés. Traditionnellement, pour obtenir un lissage parfait ou discipliner les baby hairs, les utilisateurs se tournent vers des gels ou des cires coiffantes. Si ces produits offrent une forte tenue, ils laissent souvent des résidus visibles, un effet cartonné et peuvent contribuer à assécher et fragiliser la fibre capillaire sur le long terme.

Le baume Sleek & Slay a été développé pour répondre précisément à cette problématique, en proposant une alternative innovante qui soigne tout en fixant. Sa texture crémeuse et fondante se fond dans la chevelure sans alourdir, permettant de plaquer les mèches rebelles et de dompter les petits cheveux sans raidissement.

Grâce à la technologie Shield Protector, le baume forme un bouclier protecteur qui lutte contre la casse mécanique liée aux coiffures tendues, tout en renforçant la structure du cheveu pour plus de souplesse, de brillance et de résistance. L'efficacité du produit a été cliniquement validée pour une tenue allant jusqu'à 24 heures, offrant ainsi une tranquillité d'esprit tout au long de la journée, des sorties aux activités professionnelles. Ce succès repose sur une formulation exigeante, avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle.

Parmi les actifs clés, on trouve l'huile de cynorhodon, riche en oméga-3, qui assouplit et maintient l'hydratation. L'huile de figue de Barbarie, quant à elle, enveloppe et protège la fibre, la rendant plus forte et moins sèche.

Enfin, l'huile de caroube, gorgée de nutriments et de vitamines, répare, renforce, apporte de l'éclat et préserve la kapillaire des dommages. Ce baume s'inscrit dans une approche globale de la marque, qui propose également d'autres produits complémentaires pour sublimer les cheveux texturés. La gelée hydratante Fix & Hydrate, formulée à 99,2% d'ingrédients naturels et enrichie en provitamine B5, permet de sculpter les boucles sans effet cartonné tout en captant l'humidité à l'intérieur du cheveu.

Son parfum sucré à l'ananas ajoute une touche sensorielle agréable. De son côté, la mousse Cloud Fusion, enrichie à 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle, offre une fixation longue durée tout en sculptant, en renforçant les textures et en apportant volume et souplesse. Ensemble, ces produits forment une routine complète pour tous les types de cheveux texturés, en quête de performance, de naturel et de santé capillaire durable.

Les Secrets de Loly continue ainsi de redéfinir les standards du marché en plaçant l'innovation et le bien-être des cheveux au cœur de sa mission





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