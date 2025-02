Les Secrets de la Saint-Valentin : D'une Fête Païenne à une Tradition Chrétienne

Découvrez l'histoire fascinante de la Saint-Valentin, de ses racines païennes romaines aux célébrations chrétiennes modernes. Explorez les traditions anciennes et les connexions avec la fête des Lupercales, et découvrez comment cette fête a évolué au fil du temps.

Le 14 février, les amoureux du monde entier perpétuent une fête très ancienne qui remonte à l'Antiquité, comme la plupart des fêtes chrétiennes que nous célébrons. Bien sûr, nombre de ses traditions se sont perdues et ses rituels ont évolué au fil des siècles. Mais en 2025, la Saint-Valentin est toujours là. Agaçante ou pas, elle est Incontournable. D’autant plus, peut-être, depuis l’épidémie de Covid-19.

La fête des amoureux tire ses origines d’une fête païenne célébrée par les Romains, habilement « récupérée » par l’Église chrétienne afin d’amener le peuple à la religion sans changer brutalement ses coutumes. Comme vous n’avez pas séché vos cours de latin au collège, vous vous rappelez sûrement que ces fêtes romaines de purification, débordant de sensualité érotique, se déroulaient chaque année en février, mois de l’amour et de la fertilité. Ce mercredi 14 février, c’est la fête des amoureux ! Vous cherchez de l’inspiration pour déclarer votre flamme à votre bien-aimé (e) ? Voici les demandes en mariage les plus originales, formulées dans la région ces dernières années. Dans la Rome antique, chaque 15 février, quinze jours avant le début de l’année qui commençait alors le 1er mars, et au début du renouveau printanier, la religion polythéiste honorait le dieu de la fécondité, des bergers et des troupeaux, dont le nom vient du latin « lupus », le loup. Un animal symbolique dans la mythologie romaine. La légende de la fondation de Rome raconte en effet que Remus et Romulus, les jumeaux nouveau-nés futurs fondateurs de la cité du Latium destinée à étendre son empire sur le monde, ont été sauvés par une louve qui les a allaités sur les flancs du mont Palatin. Placées sous le signe de la sexualité, de l’amour et de la reproduction, les fêtes des Lupercales, trois jours de folies durant lesquels on buvait jusqu’au délire et où l’on fêtait également Junon, déesse du mariage, étaient accompagnées de sacrifices de boucs, destinés à amadouer les dieux. Lors de « la course des luperques » qui s’ensuivait, les prêtres couraient tout nus par les rues de la ville, fouettant les passants, principalement les dames, avec des lanières en peau de bouc, dont on pensait qu’elle était gage de fertilité et facilitait les accouchements. Enfin, les célébrations s’achevaient par un grand banquet, au cours duquel les jeunes hommes tiraient au sort leur compagne pour la soirée, qui se terminait en bacchanales, la plupart du temps. Les prémices de ce que l’on appellera plus tard l’esprit de carnaval, véritable soupape de sécurité sociétale. Le jour de Mardi gras et Carnaval, on se déguise, on fait la fête et les fous, et on défile dans les villes et les bourgs, en parades savamment orchestrées. Un rituel qui dure depuis le Moyen-Age, voire l’Antiquité. Pas moins de sept saints de l’Église chrétienne répondent à ce nom ! Les historiens en retiennent principalement un martyrisé au IIIe siècle et enterré à Rome.Un prêtre devenu évêque, est mort supplicié, un certain… 14 février 270. Et fut canonisé en 495, par le pape Gelase Ier. Ce dernier a également décidé d’instaurer le 14 février une fête au départ uniquement religieuse, avec des messes et des processions, pour essayer d’encadrer les jeux libertins païens de l’avant printemps, jugé « immoraux » par l’Église. Selon la légende (tardive), Valentin de Terni aurait redonné la vue à la fille de son geôlier, et la veille de son martyre, il lui aurait envoyé un message signé « Ton Valentin ». C’est de cette histoire que serait née la jolie coutume d’envoyer un message d’amour ou d’amitié baptisé « Valentin », à l’élu (e) de son cœur. Mais le rite païen des fêtes de la jeunesse du 15 février a perduré dans une Rome pourtant majoritairement chrétienne et les deux fêtes se sont mélangées, comme l’explique le sociologue Jean-Claude Kaufmann dans son ouvrage, un livre réjouissant publié en 2017 qui retrace l’histoire méconnue de la fête des amoureux. Par la suite, au XIVe et au XVe siècle, Saint-Valentin est devenu officiellement le saint patron des fiancés et des amoureux. Sous le haut patronage (involontaire ?) de l’Église, donc.Jusqu’au XIXe siècle, dans la société française traditionnelle, la sexualité était interdite jusqu’au mariag





