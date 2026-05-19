Les secrets de la rue de Tunis à Sète : des graffeurs et des artistes rendent cette rue célèbre

Josy et Pascal ont transformé une rue désodorée en une œuvre d'art avec leurs graffeurs et artistes. De plus, la rue est végétalisée grâce à la participation active des habitants. Au fil de l'année, on peut observer les œuvres modernistes, figurales et abstraites, ainsi que des sculptures de Georges Brassens et des drawings. La rue se compose de plusieurs quartiers différents, chacun avec leurs œuvres d'art.

Les secrets de la rue de Tunis à Sète : l'ancien coupe-gorge est devenue l'artère que l'on adore voir en peinture grâce à Josy et PascalPascal et Josy sont les deux visages à l'origine de ce qu'est devenue aujourd'hui la rue de Tunis.

Depuis plus de 10 ans Josy et Pascal s'attellent à rendre la rue Tunis à Sète toujours plus belle. Ils racontent cette aventure entre graffs et végétalisation. Une danseuse, des oiseaux, un chat dans les bras d'une petite fille, mille et une représentations de Georges-Brassens. Personne n'a manqué d'apercevoir, ne serait-ce qu'un petit morceau des trésors de la rue de Tunis à Sète.

En passant par le quai Rhin et Danube, celui de la République ou par la rue Euzet, des œuvres d'art sont toujours visibles et attirent la curiosité. Mais ça ne fait qu'une dizaine d'années que la rue de Tunis est ce qu'elle est. Elle avait mauvaise réputation, tout le monde n'était pas à l'aise de passer par ici, racontent les habitants de la rue rencontrés lors de notre visite.

Josy et Pascal, qui habitent au 23 depuis les années 2000 ont décidé de changer la donne après avoir consacré une partie de leur vie aux arts de rue. On a suivi les étapes jusqu'au dernier paragraphe





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