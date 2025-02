Les Secrets Cachés de la BB Crème

Découvrez les secrets de la BB crème, un produit polyvalent devenu indispensable dans les routines beauté. De l'importance de choisir les ingrédients adaptés à la technique d'application idéale, cet article vous dévoile tout ce qu'il faut savoir sur la BB crème.

La BB crème (Blemish Balm Cream en anglais) peut être comparée à une crème anti-imperfections teintée qui peut être portée seule ou servir de base au fond de teint et à l'anti-cernes. Si sa composition est de bonne qualité, elle regorge d'ingrédients hydratants et d'agents floutteurs capables de dissimuler les imperfections. Ce soin corrige le teint terne et estompe les rougeurs. Nombreuses sont celles qui utilisent la BB crème, mais finalement peu d'entre nous la connaissent réellement.

Pour cette raison, une maquilleuse américaine interrogée par Glamour US nous dévoile quelques-uns de ses secrets. Parmi les secrets de la BB crème, le choix des ingrédients est primordial. Toutes les BB crèmes ne se valent pas. Pour s'assurer que ce soin soit bien hydratant, il est important de surveiller s'il contient de l'acide hyaluronique, des huiles nourrissantes (avocat, mangue), des actifs anti-âge comme les peptides et le collagène hydrolysé. N'hésitez pas également à vérifier la fiabilité de sa composition sur des applications spécialisées, telles que Yuka ou INCI Beauty. La maquilleuse professionnelle Lauren O’Leary recommande particulièrement l’usage de la BB crème aux peaux matures. « En vieillissant, notre peau a tendance à perdre de l’hydratation, ce qui fait que les rides et ridules deviennent plus fréquentes », explique l’experte. « De nombreux produits peuvent servir de base en préparant et en lissant la peau, en hydratant ou en éclaircissant la peau, et même en appliquant un écran solaire », ajoute-t-elle. La BB crème diffuse ses pigments sur la peau, en rendant les ridules et les imperfections moins visibles. Les BB crèmes issues de la K-beauty (skincare coréenne) sont souvent présentées dans un boîtier compact avec un applicateur en éponge. Ce dernier est particulièrement apprécié par Lauren O’Leary qui déclare : « Avec une éponge, vous pouvez obtenir une application plus uniforme en la pressant et en la faisant rouler sur la peau, au lieu d'utiliser les mains ou un pinceau, où cela peut être un peu plus salissant ».





