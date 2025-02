Les Satellites Starlink de SpaceX : Un Phénomène Céleste qui Suscite Inquiétudes

Observation de lumières étranges dans le ciel français, identification des satellites Starlink, impact sur la sécurité spatiale et l'astronomie.

À partir du 12 février 2023, de nombreux internautes ont observé des lumières étranges dans le ciel landais. Ce phénomène s'est poursuivi les nuits suivantes dans toute la France. Des points lumineux parfaitement alignés traversaient le ciel, suscitant des questions et des comparaisons avec les films de science-fiction. Sur les réseaux sociaux, des photos et vidéos abondantes ont été partagées, témoignant de l'impact de cette observation.

En réalité, il ne s'agit pas d'OVNIs, mais de satellites. Plus précisément, de trains de satellites Starlink de la société SpaceX d'Elon Musk, destinés à fournir une connexion Internet haut débit dans les zones non desservies ou peu connectées. Ces satellites, en orbite inférieure entre 540 et 570 km d'altitude, sont relativement visibles depuis le sol en cas de ciel dégagé. Depuis 2019, SpaceX a mis en orbite environ 5 000 satellites Starlink, et l'objectif est d'en atteindre plus de 20 000 d'ici 2025.Cependant, cette expansion rapide de la constellation Starlink soulève des inquiétudes. La multiplication des satellites risque d'accroître la quantité de débris spatiaux, augmentant ainsi le risque de collisions catastrophiques pour les agences spatiales. Bien que la programmation du retour sur Terre des engins en fin de vie soit aujourd'hui standardisée, l'augmentation exponentielle du nombre de machines accroît les risques d'accidents. De plus, la communauté scientifique s'inquiète de la pollution lumineuse engendrée par ces satellites en orbite basse. Ils créent des traînées lumineuses visibles même dans les images prises par le télescope spatial Hubble, perturbant les observations astronomiques, tant pour les amateurs que pour les professionnels.





SATELITES STARLINK SPATIAL DEBRIS ASTRONOMIE POLLUTION LUMINEUSE

