Les salariés de la polyclinique de Pau se mobilisent contre les suppressions d'emplois et les 161 postes voués à la lire

Des manifestants ont manifesté devant la préfecture de Pau contre les 161 suppressions d'emplois envisagées par le groupe GBNA dans la polyclinique de Pau. Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, a également soutenu les employés. Le comité de défense a prévu divers initiatives, y compris un rassemblement devant l'antenne paloise de l'ARS.

Un premier rassemblement avait eu lieu devant la préfecture de Pau le 11 mai, avec plus de 300 personnes, principalement des salariés des polycliniques Marzet et Navarre.

Un comité de défense de la polyclinique Pau Pyrénées vient de s'installer, composé de 14 organisations syndicales, politiques et associatives. Le but est de s'opposer aux 161 suppressions d'emplois envisagées par le groupe GBNA, qui a annoncé la fermeture de certains services à Pau, comme la maternité, l'oncologie ou la rééducation et l'ensemble de la clinique Marzet. Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, a également apporté son soutien aux salariés.

Le comité a mis en place divers actions, notamment une audience devant l'antenne paloise de l'ARS, à la Cité administrative, pour réclamer l'annulation des suppressions d'emplois. Actuellement, le comité invite à un rassemblement massif contre les suppressions d'emplois la semaine prochaine, le vendredi 29 mai, devant l'antenne paloise de l'ARS. Les membres du comité exhortent les utilisateurs à ne rien lâcher et continuent de mobiliser pour défendre les services de santé et les acheteurs du Bem et de Pau





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