Les sœurs de Cristiano Ronaldo critiquent son jeu après le nul du Portugal à la Coupe du monde 2026

Les sœurs de Cristiano Ronaldo ont toutes les deux fait des sorties plutôt remarquées sur les réseaux sociaux après le nul du Portugal à la Coupe du monde 2026. L'entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde 2026 a publié une série de story sur Instagram où elle considère notamment que le Portugal s'est fait 'voler'. Katia Aveiro, l'autre sœur de Cristiano Ronaldo, a également pris la parole sur ses réseaux sociaux, évoquant une responsabilité collective plus qu'individuelle.

Pendant que leur frère cristallise toutes les critiques après son match manqué face à la République démocratique du Congo ce mercredi à l'occasion de l'entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde 2026, les sœurs de Cristiano Ronaldo ont toutes les deux fait des sorties plutôt remarquées sur les réseaux sociaux.

L'entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde 2026 a publié une série de story sur Instagram où elle considère notamment que le Portugal s'est fait 'voler'.

'Je crois que les débuts sont difficiles, mais les fins sont bonnes. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est facile de parler. Et en plus, se faire voler la victoire de cette manière, ce n'est pas facile', a-t-elle écrit en joignant une photo de CR7.

'Comme par magie, ils ont oublié comment se faire des passes', Katia Aveiro, l'autre sœur de Cristiano Ronaldo, a également pris la parole sur ses réseaux sociaux, évoquant une responsabilité collective plus qu'individuelle. 'Comme par magie, ils ont oublié comment se faire des passes, récupérer des ballons, lancer des contre-attaques. Le jeu s'est déroulé du milieu de terrain vers l'arrière. Étrange, cette Coupe du monde.

Étrange. Mais allons-y. De mauvais débuts, de belles fins. Jusqu'au bout', a-t-elle confié, dans des propos rapportés par le quotidien portugais.

Mercredi soir, Cristiano Ronaldo a passé un dixième match sans trouver le chemin des filets dans un grand tournoi. Il faut désormais remonter à la première journée de la 2022 face au Ghana (victoire 3-2) pour trouver la trace d'un but du quintuple Ballon d'or dans un Euro ou un Mondial. La mauvaise performance de Cristiano Ronaldo lui a valu de nombreuses critiques, avec des réseaux sociaux impitoyables et un Thierry Henry très agacé.

'Parce qu'il veut absolument marquer, il se met dans le passage de Bruno Fernandes', a écrit un utilisateur sur les réseaux sociaux. Le jeu trop égoïste de Cristiano Ronaldo a également été critiqué par Thierry Henry, qui a écrit : 'L'équipe a besoin de marquer, pas toi'. Les réseaux sociaux ont été impitoyables avec Cristiano Ronaldo après le nul du Portugal, avec de nombreux utilisateurs critiquant son jeu





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Coupe Du Monde 2026 Portugal République Démocratique Du Congo Katia Aveiro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Portugal : Martinez partira après la Coupe du Monde, Ronaldo vise l'étoileÀ l'aube de son entrée en lice face à la RD Congo, le Portugal, grand favori avec Cristiano Ronaldo et une armada offensive, se prépare pour la Coupe du Monde. L'entraîneur Roberto Martinez, malgré un bilan record de 70% de victoires, a décidé de quitter la Seleção à l'issue de la compétition, quel que soit le parcours. Son objectif : offrir au Portugal sa première étoile mondiale.

Read more »

Coupe du monde 2026 : la dernière danse de Cristiano Ronaldo débute face à la RD CongoLa superstar portugaise Cristiano Ronaldo, au crépuscule de son immense carrière, abat sa dernière carte pour tenter de soulever le seul trophée qui lui manque, et entame cette quête mercredi face à une RD Congo (19 heures) de retour en Coupe du monde après un demi-siècle...

Read more »

Coupe du monde : le Portugal de Cristiano Ronaldo bute sur une RD Congo valeureuseLe Portugal a démarré son Mondial contre la RD Congo au Texas ce mercredi.

Read more »

Cristiano Ronaldo cristallise les critiques après son dixième match sans but en Coupe du monde 2026Cristiano Ronaldo a cristallisé les critiques après son dixième match sans but en Coupe du monde 2026 contre la République démocratique du Congo. Les réseaux sociaux sont impitoyables et les supporters se moquent de son âge et de son manque de but. Certains accusent même le sélectionneur et le capitaine de ne pas avoir appris à jouer sans lui.

Read more »