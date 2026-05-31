Les rosés de Fronton, stars de l'été 2026

Découvrez la sélection des meilleurs rosés de l'appellation Fronton pour l'été, avec leurs caractéristiques et accords mets-vins.

Les belles journées sont l'occasion de mettre sur la table dès à présent les stars de l'été, les rosé s. Dans le vignoble de Fronton , à cheval sur la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne, le nouveau millésime est plein de belles surprises.

Il faut toujours voir le verre à moitié plein ! Les fortes chaleurs, rares pour un printemps, ont du bon : elles remettent au goût du jour les soirées en plein air, les repas entre amis, le retour des guinguettes. Et, avec ces bons moments, les tables se garnissent de nouveau des stars de l'été : les rosés. Dans le vignoble de Fronton, c'est avec impatience que l'on attend ce doux moment, l'occasion de découvrir le nouveau millésime.

Au fil des ans, Fronton s'est fait un nom dans cette gamme de vins très prisée. Les rosés constituent la moitié de la production dans le vignoble, soit 15 000 hectolitres de vins désormais vendus tout au long de l'année. Il n'en reste pas moins que le printemps et l'été sont les saisons qui incitent le plus à de belles découvertes. C'est l'occasion de faire ses cuvées de fêtes !

Près de Toulouse, les vignerons de Fronton ouvrent leurs chais mais pas seulement… Chaque année, la Maison des vins fait une sélection de cuvées, chaque fois différentes, qu'elle présente à La Dépêche. Une fois de plus, ces dégustations ont montré une jolie palette de couleurs et de saveurs. Les cinq châteaux présents ont dévoilé un millésime 2026 qui se caractérise par de belles notes fruitées et une belle qualité.

En revanche, les volumes ont été plus faibles que l'année précédente. Tous ces rosés de l'AOP ont un point commun, le cépage identitaire du vignoble, la négrette. Assemblés pour la plupart avec de la syrah, du gamay, du cabernet ou du côt, ils sont issus de raisins cueillis la nuit et d'un travail technique bien plus complexe que pour les rouges. Beaucoup sont aujourd'hui médaillés d'or ou d'argent dans les plus grands concours.

Voici une sélection de 5 rosés différents à mettre sur les tables d'été. Ce rosé de pressée présente des notes florales et épicées avec une bouche ronde et rafraîchissante et une finale assez longue. Ce vin s'apprécie en début de repas sur les hors-d'œuvre mais accompagne très bien les grillades. Il se caractérise par un rose pale, une robe brillante et limpide.

Au nez, des notes de mangue ou de melon apparaissent vite. Bien équilibrée, la bouche est fraîche et rappelle la cerise. Excellent avec des jambons ibériques et des chorizos, des tartes, des viandes blanches… Ce rosé, à l'étiquette magnifique dessinée comme une ode au terroir, est un rosé de saignée. Les notes d'agrumes apparaissent vite ainsi que belles notes de groseilles.

Ce joli nom du vignoble propose un 70 % négrette élevé sur lie et affiche au final - 70 % de sulfites. Fruité et équilibré, il offre une bouche gourmande et soyeuse sur des arômes de fruits exotiques. Ce rosé est superbe sur des parilladas de poissons, des gambas ou des noix de Saint-Jacques.

On ne présente plus le Champion du monde des rosés (Concours de Cannes) qui depuis 20 ans fait un tabac. 100 000 bouteilles vendues tous les ans. Élevé sur lie, avec son nez intense, ses arômes de cassis et de framboise, Inès reste toujours un vin souple et soyeux avec beaucoup de volume. Idéal sur une cuisine méditerranéenne, des légumes à la plancha, des grillades ou… des sushis !

La totalité des cuvées du vignoble est à découvrir à la Maison des vins. 140 Allée du Château, Fronton. 05 61 82 46 33. Découvrez nos offres spéciales avec Google. Mais au-delà de ces cinq cuvées, le vignoble de Fronton offre une diversité remarquable. Les vignerons, passionnés et innovants, travaillent sans cesse à améliorer la qualité de leurs vins.

La négrette, cépage autochtone, donne aux rosés une typicité unique, avec des arômes de fruits rouges et une fraîcheur incomparable. Les techniques de vinification, comme la macération pelliculaire et l'élevage sur lies, permettent d'exprimer tout le potentiel du terroir. Chaque bouteille raconte une histoire, celle d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Alors, cet été, laissez-vous tenter par les rosés de Fronton, vrais ambassadeurs de la convivialité et du partage





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