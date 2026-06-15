L'association Fédération Addiction propose plusieurs mesures pour protéger les jeunes de l'addiction et 'encadrer le secteur des paris sportifs'.

En cette période de Coupe du monde de football, les risques liés aux paris sportifs sont accrus chez les joueurs excessifs. L'association Fédération Addiction propose plusieurs mesures pour protéger les jeunes de l'addiction et 'encadrer le secteur des paris sportifs '.

Interdire aux sportifs de promouvoir les paris sportifs, interdire aux opérateurs de sponsoriser les compétitions et les équipes, donner au gendarme des jeux d'argent un pouvoir de sanction : l'association Fédération Addiction appelle à mieux encadrer le secteur pour protéger les jeunes de l'addiction. La Fédération Addiction appelle à interdire aux sportifs, entraîneurs, consultants, commentateurs et autres personnalités du sport de promouvoir les paris sportifs.

Elle souhaite aussi que l'Autorité nationale des jeux (ANJ), le gendarme du secteur, puisse sanctionner par des amendes, voire des retraits de licence, les opérateurs dont les messages publicitaires ne respectent pas la réglementation. Les professionnels de l'addictologie souhaitent aussi voir menée une véritable politique interministérielle associant les ministères de la Santé, l'Éducation et la Jeunesse, 'et non plus une politique pilotée principalement sous l'angle économique et fiscal'.

Le coup d'envoi de la 23ème Coupe du monde de football marque aussi le début d'une période cruciale pour les opérateurs de paris sportifs. Chez Betclic, les équipes sont mobilisées pour répondre à l'afflux attendu de parieurs tout au long de la compétition.

De son côté, l'AFJEL (Association française des jeux en ligne), qui regroupe les opérateurs, affirme dans un communiqué lundi que ces derniers 'excluent les joueurs excessifs identifiés de leurs communications commerciales' et que des 'plans sur la prévention du jeu excessif' sont validés par l'ANJ. Le gendarme des jeux d'argent estime que 600 000 joueurs en France ont une forte probabilité d'être excessifs et qu'ils représentent à eux seuls 60 % du produit brut des jeux, soit le chiffre d'affaires des opérateurs





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