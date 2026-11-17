Lance de la campagne des Restos du Cœur le 17 novembre face à 1,4 million de bénéficiaires. Jean-Michel Richard alerte sur la hausse de la précarité et les moyens limités de l'association en France.

Les Restos du Cœur ont officiellement donné le coup d'envoi de leur nouvelle campagne de distribution alimentaire ce mardi 17 novembre. Cette initiative s'inscrit dans un contexte socio-économique marqué par une augmentation significative de la précarité sur le territoire national. L'association, fondée par Coluche, se prépare à affronter une demande record en matière d'aide d'urgence pour la saison hivernale actuelle.

Une augmentation historique de la demande alimentaire

L'association a enregistré un nombre record de 1,4 million de bénéficiaires lors de la précédente campagne hivernale. Ce chiffre inédit représente une hausse de 100 000 personnes par rapport à l'année précédente. Jean-Michel Richard, président bénévole de l'organisation, a précisé lors d'une intervention sur TF1 que 186 millions de repas ont été distribués entre 2025 et 2026. Cette performance logistique contraste avec une réalité sociale alarmante où les besoins croissent de manière exponentielle.

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Des statistiques inquiétantes sur la jeunesse aidée

La démographie des personnes.secourues évolue avec une gravité particulière concernant les plus jeunes. Selon les données publiées par l'association, 40 % des bénéficiaires sont des mineurs et 14 % ont moins de cinq ans. Cette concentration de vulnérabilité chez les enfants met en lumière la nécessité d'une réponse adaptée et urgente. En dix ans, le volume total de repas distribués a augmenté de 40 %, confirmant une tendance structurelle durable dans l'usage des services sociaux.

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Limites des capacités d'accueil et refus de bénéficiaires

Malgré l'engagement des bénévoles, les moyens financiers et logistiques restent strictement limités. Jean-Michel Richard a averti publiquement que l'association devra encore refuser des demandes cette année. Cette situation découle directement de la saturation des capacités d'accueil face à l'explosion des sollicitations. Les dons collectés d'ici la fin de l'année 2024 sont donc déterminants pour maintenir le niveau de distributions alimentaires prévues.

Contexte national de pauvreté et perspectives 2027

La situation des Restos du Cœur reflète une crise plus large mesurée par l'Insee. En 2024, près de 10 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en France métropolitaine, soit 15,4 % de la population totale. Les inégalités sociales atteignent des niveaux parmi les plus élevés depuis trente ans. Face à cette tendance, l'association anticipe une aggravation de la situation pour la campagne 2027 et vise un objectif ambitieux de financement pour un million de repas.