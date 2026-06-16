Les réseaux sociaux deviennent la première source d'information mondiale selon l'étude Reuters

Le rapport annuel de l'institut Reuters révèle que les réseaux sociaux et les plateformes vidéo ont dépassé les médias traditionnels comme source principale d'information, avec 54% des personnes interrogées les utilisant chaque semaine. Cette transformation s'accompagne d'une baisse historique de la confiance dans les médias et d'une montée de l'IA générative comme outil d'information, posant des défis majeurs pour l'avenir du journalisme.

Le rapport annuel sur le journalisme de l'institut Reuters, rattaché à l'université d'Oxford, confirme une transformation majeure dans les habitudes de consommation de l'information. Pour la première fois, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo dépassent les médias traditionnels comme source principale d'information à l'échelle mondiale.

Cette étude, qui s'appuie sur les réponses de 100 000 personnes dans près de 50 pays, révèle que 54% des répondants ont utilisé les réseaux sociaux et les plateformes vidéo pour s'informer au cours de la semaine précédant le sondage. Ce pourcentage atteint même 56% si l'on inclut les agents conversationnels d'intelligence artificielle comme ChatGPT.

Cette bascule s'explique en partie par le fait que l'information vient désormais à l'utilisateur pendant qu'il navigue sur les réseaux sociaux, contrairement à l'époque où le public devait activement chercher l'information en achetant un journal ou en branchant sa radio. Les médias traditionnels ont bien saisi ce changement, puisqu'ils investissent massivement les réseaux sociaux pour y partager leurs contenus, mais leur modèle économique reste menacé par cette évolution.

Chez les jeunes de 18 à 24 ans, la dépendance aux réseaux sociaux est encore plus marquée : un jeune sur deux ne s'informe que par ces canaux, ce qui augure des défis considérables pour l'avenir du financement du journalisme. Parallèlement, la confiance du public dans les médias traditionnels atteint un plancher historique, avec seulement 37% des sondés qui leur font confiance. Ce déclin de la crédibilité s'accompagne d'une montée en puissance des intelligences artificielles génératives comme outils d'information.

Selon l'étude, 10% des personnes interrogées utilisent déjà chaque semaine des agents IA tels que Gemini, Claude ou ChatGPT pour collecter, trier et résumer des informations, contre 7% en 2025. Cette tendance soulève des questions cruciales pour l'industrie médiatique. Jim Egan, auteur principal de l'étude, insiste sur l'urgence de la situation : "La manière de répondre au développement rapide de l'IA générative constitue le plus grand défi auquel sont confrontés les dirigeants de médias et les décideurs politiques.

" Arthur Gregg Sulzberger, lors du Congrès mondial des médias à Marseille, a appelé les géants de la tech à soutenir la créativité et l'information de qualité qui nourrissent les IA, afin d'éviter une "ruine de nos valeurs communes". Cependant, le paysage médiatique reste fragile, comme en témoigne la récente dénonciation par la SNJ CGT de la fermeture du groupe Prisma, qualifiée de "fin" plutôt que de simple catastrophe, illustrant les pressions économiques qui s'exercent sur le secteur





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