Les 'Rendez-vous de l'emploi' ont animé la place de la Gare à Trets

Des événements organisés par la Ville et France Travail ont réuni des recruteurs, partenaires d'insertion et candidats sur la place de la Gare à Trets pour favoriser les rencontres et les opportunités professionnelles.

Les 'Rendez-vous de l'emploi' organisés par la Ville et France Travail ont animé la place de la Gare à Trets ce mercredi 13 mai 2026.

Des recruteurs, partenaires d'insertion et candidats se sont retrouvés sur la place de la Gare à Trets pour une matinée dédiée à l'emploi, aux rencontres et aux opportunités professionnelles. La place de la Gare de Trets a pris, mercredi 13 mai, des allures de forum à ciel ouvert à l'occasion des 'Rendez-vous de l'emploi'. Sous les barnums installés pour l'occasion, entreprises, structures d'accompagnement et candidats ont pu échanger directement, dans une ambiance à la fois studieuse, dynamique et conviviale.

Organisée par le service emploi du pôle solidarité de la Ville, en partenariat avec le plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE), cette matinée avait pour objectif de favoriser la rencontre entre les recruteurs du territoire et les personnes en recherche d'emploi, de formation ou de nouvelles perspectives professionnelles. Un format de proximité, simple et efficace, qui permet aux candidats de présenter leur parcours, de poser leurs questions et parfois de repartir avec des pistes concrètes.

Plusieurs acteurs de l'emploi et de l'accompagnement étaient présents afin d'informer, conseiller et orienter les visiteurs selon leurs besoins. Les échanges ont également permis de mettre en lumière les secteurs qui recrutent, les dispositifs existants et les solutions d'accompagnement proposées localement. Une cérémonie d'hommage pour le départ à la retraite du major Jérôme Hennequin à la tête de la gendarmerie de Trets, confirmant l'intérêt de ce type d'initiative au plus près des habitants.

Pour les entreprises, ces rendez-vous constituent aussi une occasion précieuse de se faire connaître et d'identifier de nouveaux profils. Cette belle mobilisation témoigne de l'importance du travail mené collectivement en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle. À Trets, ces 'Rendez-vous de l'emploi' ont ainsi offert un temps utile, humain et concret, au service de celles et ceux qui souhaitent construire ou relancer leur parcours professionnel. Votre opinion compte pour nous.

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