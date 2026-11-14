Les Rencontres Michel Serres : Homère et l'Odyssée au cœur du festival d'Agen

À Agen, Pierre Judet de La Combe et Christophe Ono-dit-Biot ont exploré l'universalité de l'Odyssée lors des Rencontres philosophiques Michel Serres, attirant un public nombreux.

La sixième édition des Rencontres philosophiques Michel Serres a offert un moment culturel majeur à Agen ce samedi matin. Le théâtre Ducourneau était rempli d'un public captivé par la conférence intitulée À l'école de l'Odyssée. Cette intervention a été orchestrée avec soin par Sven Ortoli, l'un des commissaires du festival. L'événement s'est tenu dans un contexte marqué par l'excitation sportive de la veille.

Un programme mêlant rugby et philologie à Agen

Les festivaliers se sont rendus au lieu de rendez-vous dès 9 h 30, malgré une brume matinale de novembre. La veille, de nombreux spectateurs avaient assisté à la victoire inattendue du XV de France contre l'Afrique du Sud. Cette victoire a été diffusée sur un grand écran à l'Hôtel Serra. Ce mélange inhabituel de sport et de réflexion philosophique aurait sans nul doute plu à Michel Serres. L'illustre originaire d'Agen a contribué à faire entrer le terme Ovalie dans le dictionnaire de l'Académie française.

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L'universalité intemporelle de l'œuvre d'Homère

Pierre Judet de La Combe et Christophe Ono-dit-Biot ont expliqué la pertinence actuelle de l'épopée homérique. Le philosophe David Djaïz, président de l'association des amis Michel Serres, a salué la profondeur de l'œuvre. Il a affirmé que l'Odyssée est le cœur de la civilisation humaine et qu'elle résiste à la société de l'information. Selon lui, le texte ancien offre une richesse opposée aux contenus uniformes actuels. Homère reste un auteur indémodable capable d'accompagner les lecteurs dans leur existence.

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Scènes de violence et nécessité de l'oubli à Ithaque

La conférence a analysé des passages clés de l'épopée, comme le chant 24 raconté par Pierre Judet de La Combe. Ulysse a massacré les prétendants de Pénélope et doit faire face à la vengeance des familles des victimes. Zeus intervient en lançant sa foudre fumante aux pieds d'Athéna pour stopper le conflit. Cette scène illustre la nécessité d'effacer le souvenir de la violence pour instaurer la paix. Souleymane Bachir Diagne, président des Rencontres Michel Serres, a souligné l'importance de revitaliser des notions comme l'universalité et la solidarité.

Interprétations modernes et perspectives futures

Christophe Ono-dit-Biot a évoqué le passage où Ulysse énumère les arbres de son verger pour prouver son identité à son père. Cette énumération permet au héros de retrouver son statut de fils et de se reconnecter à ses racines. Les intervenants ont montré que l'oubli, étymologiquement lié à l'amnistie, est essentiel à la vie en société. Christophe Ono-dit-Biot a également poursuivi ses chroniques sur France Inter jusqu'en juin 2026. Ces réflexions préfigurent les prochains débats qui aborderont des enjeux économiques et océaniques.