Cet article explore les relations de Donald Trump avec les femmes, en se focalisant sur ses anciennes épouses, Marla Maples et Melania Trump. Il met en lumière les déclarations audacieuses de Marla Maples concernant Donald Trump et examine l'évolution de leur relation.

Donald Trump , tout au long de sa carrière, a fréquemment abordé ses relations avec les femmes. Le milliardaire, connu pour ses propos audacieux, a lui-même été le sujet de déclarations provocatrices de l'une de ses anciennes épouses : Marla Maples . L'animatrice de télévision et l'homme d'affaires se sont rencontrés en 1989, alors que ce dernier était encore marié au mannequin tchèque Ivana Trump. Leur relation a été très médiatisée.

Ils se sont mariés en décembre 1993, deux mois après la naissance de leur fille, Tiffany Trump, née le 13 octobre. Le couple a divorcé en 1997, après six ans de vie commune. \Même avant leur union officielle, Marla Maples, alors en couple avec Donald Trump, avait évoqué les performances sexuelles de l'entrepreneur immobilier. Le 16 février 1990, le milliardaire a fait la une du New York Post avec le titre « Le meilleur coup que j'aie jamais eu ». La jeune femme aurait confié à des amis : « Donald est un amant merveilleux, merveilleux ». Des révélations particulièrement appréciées par Donald Trump, selon Barbara Res, une ancienne cadre de son entreprise, interrogée par le New York Times. « Il a adoré cela », s'est souvenue son ancienne collaboratrice. « Il a brandi la une au bureau. 'Vous avez vu ça ?’ Tous ceux qui travaillaient là étaient un peu terrifiés. On pensait tous que cela lui donnait une mauvaise image. Lui, non. » \Leur rencontre semble avoir été une véritable histoire d'amour. En 1998, Donald Trump, âgé de 52 ans, fait la connaissance de Melania Knauss, alors âgée de 28 ans, au Kit Kat Club. Impossible pour le futur président des États-Unis de résister au charme de la belle Slovène. « Il y avait beaucoup d'animation autour de nous, mais le soin qu'il prenait à se concentrer sur notre discussion m'a fait sentir comme si j'étais le centre de son monde », s'est-elle souvenue dans ses mémoires publiées en octobre 2024. Si le couple a connu une relation mouvementée, le duo se dit enfin « oui » en 2005 lors d'une cérémonie exceptionnelle à Palm Beach. Deux années plus tard, ils accueillent leur fils Barron, le cinquième enfant du milliardaire, qui a récemment intégré l'Université de New York.





