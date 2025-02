Les règles d'immatriculation en France : tout savoir sur les plaques

Découvrez les secrets des plaques d'immatriculation françaises : les combinaisons autorisées et interdites, les spécificités des véhicules de collection et diplomatiques, et le choix de votre identifiant territorial.

Une plaque d'immatriculation se compose de deux lettres, un trait, trois chiffres, un trait et deux lettres. Selon France Titres, agence nationale des titres sécurisés, cette configuration offre 289 341 840 possibilités d'immatriculation pour les véhicules . Et ce ne sont que les véhicules « ordinaires ». Les véhicules de collection et diplomatiques ont des règles spécifiques. Pour le grand public, certaines règles s'appliquent lors de l'immatriculation.

Cependant, il n'est pas possible de choisir son numéro d'immatriculation ni de le modifier, car il est attribué automatiquement par le système.Un numéro d'immatriculation de voiture est composé d'une série alphanumérique commençant par AA-001-AA et se terminant à ZZ-999-ZZ. Des lettres et des combinaisons sont interdites, notamment I, O et U pour éviter les confusions avec les chiffres 1 et 0 et la lettre V. SS est également interdit pour se conformer au Code pénal qui 'réprime le port ou l'exhibition d'insignes emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité'. La seule liberté offerte est le choix de votre identifiant territorial (logo de région). « Cette référence locale n'a pas nécessairement de lien avec votre adresse », précise France Titres. Quant aux combinaisons sujettes aux moqueries, comme KK ou PQ, elles sont autorisées. Contacté par actu.fr, le ministère de l'Intérieur nous redirige vers le site de l'ANTS, qui explique que seule l'association SS est interdite.Pour les cyclomoteurs, les immatriculations vont de A 11 A et se terminent à ZZ-999-Z. Les voitures de collection bénéficient d'un « régime dérogatoire pour préserver leur caractère historique ». Leurs propriétaires peuvent apposer exceptionnellement une plaque noire au format d'origine, avec un numéro SIV. Les véhicules diplomatiques, avec leurs plaques vertes, peuvent également conserver leurs caractéristiques actuelles





