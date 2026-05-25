Les Radeon RX 9070 GRE prêtes à s'exporter ?

AMD pourrait lancer la Radeon RX 9070 GRE dans d'autres régions du monde après avoir été réservée à la Chine et à certains marchés voisins.

Les Radeon RX 9070 GRE semblent enfin sur le point de s'exporter un peu partout dans le monde. Disponibles depuis plus d'un an en Chine, ces cartes graphiques RDNA 4 d' AMD se limitaient pour le moment à quatre modèles : les Radeon RX 9070 et 9070 XT d'un côté, les Radeon RX 9060 et 9060 XT de l'autre.

En Chine, AMD a distribué dès le 8 mai de l'année dernière, une autre carte, la Radeon RX 9070 GRE. Cette carte est basée sur le GPU Navi 48, mais se contente d'une version « castrée » par rapport à celle qui équipe les autres RX 9070 : 3 072 processeurs de flux contre 3 584 et 4 096, respectivement pour la Radeon RX 9070 et la 9070 XT.

Le GPU perd logiquement à tous les niveaux, mais doit aussi faire avec un cache réduit à 48 Mo contre 64 Mo et une bande passante revue à la baisse : les 12 ou 16 Go de GDDR6 fonctionnent effectivement sur un bus mémoire 192-bit contre 256-bit pour les deux grandes sœurs. Des différences techniques qui ont poussé AMD à pratiquer un prix ajusté pour cette Radeon RX 9070 GRE par rapport aux autres cartes RDNA 4 : à sa sortie, elle était à 509 dollars, soit 40 de moins que la Radeon RX 9070, mais encore 160 de plus que la Radeon RX 9060 XT.

Après avoir été réservée à la Chine et à certains marchés voisins, la Radeon RX 9070 GRE semble prête à voguer vers de nouveaux rivages. Nos confrères de VideoCardz ont ainsi pu mettre la main sur une illustration de la Pulse Radeon RX 9070 GRE conçue par Sapphire. Une illustration qui change du packaging utilisé en Chine et pousse nos confrères à envisager des ventes plus « occidentales ».

Pour autant, VideoCardz n'en sait pas davantage et ne donne par exemple aucune idée de la fenêtre de lancement. Reconnaissons cependant qu'AMD a effectivement pris l'habitude de lancer des produits « GRE » en exclusivité en Chine avant, quelques mois plus tard, de les commercialiser dans d'autres régions du monde. Il y a toutefois eu des exceptions à cette règle, mais tout porte à croire que la Radeon RX 9070 GRE profitera bien d'une distribution en Europe.

Compte tenu du très, très grand calme qui règne sur le marché du GPU en ce début d'année 2026, AMD pourrait avoir un coup à jouer. Reste à connaître la date et le tarif de lancement de cette carte milieu de gamme





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