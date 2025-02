Les Radars de Covoiturage à Paris: Technologie Infaillible et Contrôle Strict

Les nouvelles voies de covoiturage à Paris sont dotées de radars de pointe capables de détecter les véhicules sans passagers. Technologie infrarouge ou thermique, intelligence artificielle, et un agent assermenté pour la confirmation finale, le système est conçu pour être efficace et dissuasif.

Le 3 mars, Paris a inauguré une nouvelle voie de covoiturage sur le périphérique, mais des rumeurs circulent déjà sur les moyens de contourner les contrôles. Certains internautes imaginaient utiliser un mannequin en guise de passager, tandis que d'autres prédisaient une augmentation des ventes de poupées gonflables. Mais les pouvoirs publics ont mis en place des solutions plus sophistiquées.

Les radars utilisés, développés principalement par Fareco et Pryntech, sont capables de distinguer un humain d'un mannequin grâce à des technologies infrarouge (Fareco) ou des caméras thermiques (Pryntech). Des logiciels d'intelligence artificielle analysent ensuite les images à l'intérieur de l'habitacle, déclenchant un flash si le véhicule est vide. La technologie est précise, avec un taux de fausse détection inférieur à 1% selon Pryntech, et fonctionne même à travers les vitres teintées. En cas d'infraction, le radar identifie la plaque d'immatriculation et transmet les informations à un agent assermenté. C'est finalement l'humain qui a le dernier mot. Si l'agent confirme l'infraction, une amende de 135 euros sera émise. Les radars sont légèrement différents de ceux qui contrôlent la vitesse, avec des couleurs noires ou grises et des formes rectangulaires ou circulaires, installés à hauteur du pare-brise pour une analyse précise de l'intérieur de l'habitacle. La verbalisation pour non-respect des règles spécifiques à cette nouvelle voie ne débutera qu'au 1er mai afin de permettre une période pédagogique, selon la mairie de Paris





