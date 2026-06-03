Les quarts de finale des simples hommes et dames se joueront ce mercredi à Roland-Garros avec la numéro une mondiale, Aryna Sabalenka, mais aussi trois joueurs italiens engagés. Le tableau dames mènera plutôt vers l'Est de l'Europe avec le match entre la Russe Anna Kalinskaya et la Polonaise Maja Chwalinska.

Ce mercredi, les quarts de finale des simples hommes et dames se joueront à Roland-Garros avec la numéro une mondiale, Aryna Sabalenka , mais aussi trois joueurs italiens engagés.

Le tableau dames mènera plutôt vers l'Est de l'Europe avec le match entre la Russe Anna Kalinskaya et la Polonaise Maja Chwalinska. La numéro un mondiale et grande favorite pour le titre, Aryna Sabalenka, défiera ensuite la Russe dans un autre match. Dans le tableau hommes, Félix Auger-Aliassime fait office de gros outsider et affrontera l'Italien Flavio Cobolli.

Les organisateurs ont programmée une affiche 100% italienne entre Matteo Berrettini et Matteo Arnaldi, vainqueur d'un gros bras de fer contre Francis Tiafoe au tour précédent et marathonien de ce Roland-Garros avec plus de 17 heures passées sur les courts





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