Les aliments végétaux souvent perçus comme riches en protéines ne sont pas toujours aussi efficaces qu'on le pense.

Les protéines végétales : un mythe à déconstruire. Les aliments souvent perçus comme riches en protéines ne sont pas toujours aussi efficaces qu'on le pense.

Les yaourts nature, le quinoa, le beurre de cacahuète, les amandes et les boissons végétales enrichies en protéines sont autant d'exemples de produits qui ne remplacent pas les sources protéiques principales comme les œufs, le poisson, les légumineuses ou le tofu. Les graines de chia, bien qu'elles contiennent des protéines, sont surtout intéressantes pour leur richesse en fibres et en oméga-3.

Les diététiciens et les nutritionnistes recommandent de lire les étiquettes et de ne pas se fier à l'image santé des produits pour éviter les déceptions





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