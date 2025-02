Les propos incendiaires de Trump menacent la trêve avec Israël et la libération des otages

Les dernières déclarations de Donald Trump promettant « l’enfer » au Hamas risquent de compromettre la fragile trêve entre Israël et le mouvement palestinien. Ces propos, considérés comme une violation des accords de paix, suscitent des inquiétudes quant à la libération des derniers otages et à la poursuite du processus de paix.

Les propos du président américain Donald Trump , promettant « l’enfer » au Hamas , pourraient mettre en péril la trêve avec Israël et la libération des derniers otages. Donald Trump , avec ses nouvelles déclarations sur Gaza , va toujours plus loin dans son projet de crime de guerre. Une demande qui enfreint les conditions de la trêve signée par les deux parties.

Au-delà de ce délai qu’il juge dépassé, ces menaces font craindre le pire pour le bon déroulement de la première phase de la trêve, pointe le quotidien israélien. Elle devait s’achever le 1er mars et permettre de libérer certains des 73 otages encore détenus à Gaza. « Trump doit se rappeler qu’il y a un accord qui doit être respecté par les deux parties et que c’est le seul moyen de faire revenir les prisonniers » Du côté israélien, les propos de Donald Trump ont affolé les familles d’otages et galvanisé les membres les plus extrêmes du gouvernement, en envoyant notamment des renforts autour de la bande de Gaza. Dans un communiqué, le Premier ministre israélien a menacé de reprendre « Le cessez-le-feu prendra fin et reprendra des combats intenses jusqu’à ce que le Hamas soit définitivement battu », a indiqué Netanyahu, sans préciser s’il parle de tous les otages captifs à Gaza ou du petit groupe d’otages censé être libéré samedi dans le cadre de l’échange originellement prévu. Les positions de l’extrême droite israélienne sont encore plus fermes : le ministre ultraconservateur Bezalel Smotrich a proposé de Le gouvernement israélien a jusqu’à présent refusé que ses négociateurs envoyés à Doha discutent de la deuxième phase de la trêve, comme cela était prévu à partir du 16ème jour du début de l’application de l’accord. « Après 15 mois de guerre à Gaza, je suis rentré chez moi et je n’ai pas reconnu mon quartier en ruines » - Témoignag





TRUMP HAMAS ISRAEL OTAGES TRÈVE GUERRE GAZA

