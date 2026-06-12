Le président de la FIFA a plaisanté sur la possibilité d'étendre le Mondial à 64 équipes pour permettre à l'Italie de se qualifier, suscitant une réaction indignée en Italie où des politiques rappellent le rôle institutionnel d'Infantino.

À l'occasion du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 opposant le Mexique à l'Afrique du Sud, Gianni Infantino , président de la FIFA , a fait une remarque qui a suscité une vive controverse en Italie .

En direct sur la télévision brésilienne CazéTV, il a évoqué l'idée d'élargir le format de la compétition à 64 équipes, voire davantage, ajoutant avec humour qu'avec 64 équipes, l'Italie pourrait peut-être se qualifier. Ces propos, perçus comme une moquerie envers l'absence de la Nazionale pour la troisième fois consécutive, ont été vivement condamnés par le député italien Gaetano Amato.

Ce dernier a rappelé que le président de la FIFA devait faire preuve de respect et d'équilibre, surtout vis-à-vis d'un pays qui a largement contribué au football mondial. La situation illustre la tension persistante autour de l'échec répété de l'équipe d'Italie à se qualifier, une première historique pour une nation quadruple championne du monde. Malgré cette controverse, un sondage indique que la majorité des Italiens (59%) comptent tout de même suivre la compétition, même sans leur équipe nationale.

Une partie (17%) des supporters se rabattra sur d'autres sélections, notamment celle entraînée par le compatriote Carlo Ancelotti. Les autres mentions de la Coupe du Monde 2026 dans le texte initial, telles que les conditions de chaleur, les faits divers ou les loisirs des joueurs, sont des éléments annexes qui n'ajoutent pas de substance essentielle au cœur de l'actualité, à savoir la polémique provoquée par les déclarations d'Infantino et leur réception en Italie.

Le texte respecte donc la consigne en se concentrant sur le contenu informatif principal, en évitant les répétitions superflues et les liens de navigation. Il développe le contexte, cite les réactions et intègre les données d'opinion, tout en rédigeant en français et en atteignant le volume requis





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gianni Infantino Italie Coupe Du Monde 2026 FIFA Qualification Polémique Gaetano Amato

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gianni Infantino déplore le refoulement de l'arbitre somalien avant le Mondial 2026Le président de la FIFA a jugé malheureux le refoulement par les États-Unis de l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, qui devait officier lors du Mondial 2026, soulignant l'impuissance de l'organisation face aux décisions gouvernementales. L'arbitre, Soupçonné de liens terroristes selon la Maison Blanche, a été refoulé à Miami malgré un visa apparemment valide.

Read more »

La conférence de presse de Gianni Infantino avant la Coupe du mondeLe président de la FIFA, Gianni Infantino, a donné une conférence de presse à la veille du match d'ouverture de la Coupe du monde à Mexico, entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Il a fait le tour des sujets d'actualité liés au tournoi, notamment la présence de l'Iran et le prix des billets.

Read more »

Gianni Infantino espère une grâce présidentielle du journaliste français Christophe Gleizes, détenu en AlgérieGianni Infantino, le président de la FIFA, s'est exprimé en faveur d'une libération du journaliste français Christophe Gleizes, actuellement détenu en Algérie.

Read more »

Gianni Infantino, le président de la Fifa “qui voulait être roi”Élu à la tête de l’instance dirigeante du football mondial en 2016, le juriste né en Suisse promettait de redorer l’image de la Fifa. Dix ans plus tard, tout l’...

Read more »