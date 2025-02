Les prix de l'immobilier commercial allemand chutent pour la quatrième année consécutive

Le marché immobilier allemand continue de souffrir de la crise immobilière qui frappe le pays depuis plusieurs années. Les prix de l'immobilier commercial ont chuté de 5,4% en 2024, marquant la quatrième baisse annuelle consécutive. Cette baisse, toutefois, est moins importante que celle de 10,2% enregistrée en 2023, les prix ayant augmenté de 0,5% au quatrième trimestre, leur première hausse sur trois mois depuis le premier semestre de 2022. La hausse des taux d'intérêt et des coûts de construction a conduit à une forte contraction du marché, mais les signes d'une reprise progressive sont apparus avec la réduction des taux par la Banque centrale européenne.

FRANKFURT (Reuters) - Les prix de l'immobilier commercial allemand ont chuté de 5,4% en 2024, marquant la quatrième baisse annuelle consécutive, a déclaré lundi l'association du secteur bancaire VDP, alors que le secteur immobilier du pays peine à surmonter sa pire crise depuis des décennies. La baisse est moins importante que celle de 10,2% enregistrée en 2023, les prix ayant augmenté de 0,5% au quatrième trimestre, leur première hausse sur trois mois depuis le premier semestre de 2022.

Pendant des années, l'immobilier en Europe, et particulièrement en Allemagne, a connu un essor considérable à mesure que les taux d'intérêt baissaient, stimulant ainsi la demande. Cependant, une hausse soudaine des taux d'intérêt et des coûts de construction a conduit certains promoteurs à l'insolvabilité, car les financements bancaires se sont taris et les transactions ont été gelées. Le marché s'améliore progressivement à mesure que la Banque centrale européenne réduit ses taux, mais la VDP reste prudente quant aux perspectives, compte tenu de la faiblesse de l'économie. « Une évaluation fiable de l'évolution future des prix est entachée d'une grande incertitude », a déclaré le dirigeant du VDP Jens Tolckmitt. L'Allemagne est le pays d'Europe le plus durement touché par la crise immobilière qui a également frappé la Chine et les États-Unis. (Tom Sims, version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin) reuters.com 10 Févr 2025, 10:49 Partager : Rédiger un commentair





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Immobilier Commercial Prix Allemagne Crise Immobilière Taux D'intérêt Banque Centrale Européenne

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Quels prénoms ont été les plus attribués en 2024 dans cette ville de l'OrneVoici le classement de ceux issus des 303 actes de naissances enregistrés à la mairie de L’Aigle (Orne), et vous allez à nouveau constater que les classiques côtoient des raretés.

Lire la suite »

Agriculture : le groupe Terres du Sud annonce un bilan 2023/2024 à l'équilibreLe groupe Terres du Sud, dont le siège social est à Clairac, a dressé le bilan de la dernière saison, avec de nombreuses réalisations effectuées.

Lire la suite »

Buzet-sur-Tarn : bilan 2023 et projets 2024Le maire de Buzet-sur-Tarn, Jean-Louis Molinié, a présenté un bilan 2023 marqué par des difficultés dans le monde viticole et la disparition d'une médecin locale, mais aussi par des projets prometteurs comme l'installation d'une nouvelle centrale photovoltaïque et la rénovation du centre-bourg.

Lire la suite »

Déficit 2023 et 2024 : Moscovici sort le bazooka« Il est impossible de prétendre en toute conscience que personne ne connaissait la fragilité répétée des prévisions » du déficit, accuse Pierre Moscovici.

Lire la suite »

Le différend avec Mbappé intégré aux comptes du PSG pour la saison 2023-2024Les 55,4 millions d'euros réclamés par Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain figurent dans les comptes de la saison passée pour lequel le club parisien affiche un chiffre d'affaires record de 806 M€.

Lire la suite »

Kendall Anthony, joueur de l’Élan béarnais en 2023-2024, retourne en IsraëlIsraël - Kendall Anthony, vu à l’Élan béarnais en 2023-2024, est retourné en Israël en signant pour le Maccabi Rehovo.

Lire la suite »