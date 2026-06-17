Les prénoms solaires en tête des tendances 2025 en France

Une analyse des prénoms liés au soleil, à la lumière et à l'été qui dominent les classements français, d'après L'Officiel des prénoms 2025. Découvrez Alba, Elio, Aurore, Nour, Ambre et Estelle, leurs origines, leurs significations et les raisons de leur succès.

Chaque été, les météorologues sortent leurs cartes des alertes orange et rouge. Les ventilateurs ronronnent, les glaces fondent, et les maternités accueillent des bébés qui, sans le savoir, naissent sous le signe du soleil.

Et si ce signe devenait aussi celui de leur prénom ? L'Officiel des prénoms 2025 (First Éditions) recense des milliers de prénoms avec leur étymologie, leur histoire et leurs tendances actuelles. À sa lecture, une évidence s'impose : les prénoms liés au soleil, à la lumière, à l'aube et à l'été sont nombreux, riches de sens - et, bonne nouvelle, plusieurs d'entre eux figurent aujourd'hui parmi les plus attribués en France.

De quoi inspirer celles et ceux qui cherchent un prénom aussi chaleureux que leurs convictions. Ces prénoms qui portent le soleil en eux Alba - L'aube qui illumine le top 5 C'est la grande surprise de ces dernières années. Alba, qui vient du latin albus (blanc), se traduit également par aube en espagnol et en italien. Une promesse de lumière et de nouveau départ, idéale pour accueillir un enfant.

L'Officiel des prénoms 2025 note qu'Alba a su concentrer sur elle toute l'attention et s'est hissée jusqu'au top 5 féminin national, laissant dans son sillage Louise, Jade et Ambre. Son essor est notamment lié au succès de l'actrice Alba Flores, révélée par La Casa de Papel. Pour les parents : un prénom court (4 lettres), doux, international, et dont la signification lumineuse est un vrai cadeau.

Elio - Le dieu Soleil en pleine ascension Voilà un prénom masculin qui a tout du météore. Elio vient directement du grec ancien hélios, le Soleil. Dans la mythologie grecque, Hélios était le dieu du Soleil personnifié, représenté par le célèbre colosse de Rhodes - l'une des Sept Merveilles du monde antique. L'Officiel des prénoms 2025 raconte qu'Elio s'envole au firmament français et devrait s'imposer dans le top 20 national dès 2025.

Il est d'ores et déjà dans le top 10 suisse romand. Parmi les personnes célèbres portant ce prénom : Elio Germano, acteur italien reconnu, et Elio Di Rupo, ancien Premier ministre de Belgique. Un prénom à la fois mythologique, solaire et ancré dans la modernité. Pour les parents : Elio sonne italien et chic, il est court, facile à prononcer dans toutes les langues, et sa signification ne laisse aucun doute : votre enfant brillera.

Aurore - La déesse du matin, féminine et intemporelle Aurore, c'est la déesse romaine du matin, sœur de Sol (le Soleil). Elle ponctue le passage du temps et symbolise le cycle des saisons, rappelle l'Officiel des prénoms 2025. Étymologiquement, Aurore est également liée au latin aurum, or - une double promesse d'éclat et de lumière naissante. Le prénom compte 66 000 porteuses en France et se maintient dans le top 200 féminin.

C'est aussi la Belle au Bois Dormant dans sa version française (et dans Sleeping Beauty de Disney), un héritage culturel qui n'a pas fini de séduire les parents en quête de poésie. Pour les parents : un prénom plein de grâce, qui évoque l'instant précis où la nuit cède devant la lumière. Romantique et naturel à la fois. Nour - La lumière en arabe, universelle et montante Nour vient de l'arabe nûr, qui signifie simplement lumière.

L'Officiel des prénoms 2025 souligne d'ailleurs cette belle coïncidence : Nour est fêté le même jour que Lucie (du latin lux, lumière). Un prénom unisexe, à dominante féminine en France, qui a pris goût à la lumière selon l'ouvrage, et s'affiche désormais dans le top 30 national et parisien.

Son rayonnement est sans doute lié à celui de la reine Noor de Jordanie, cette Américaine qui épousa le roi Hussein en 1978 et sut gagner le cœur de la population par son engagement sincère. Un prénom de lumière qui traverse les cultures et les frontières avec une élégance rare. Pour les parents : court, doux, et universel. Nour fonctionne aussi bien en français qu'en arabe, ce qui en fait un prénom passepartout et profondément beau dans sa simplicité.

Ambre - La résine de lumière dorée, numéro 1 en France Ambre est aujourd'hui ex-aequo au 1er rang féminin national avec Louise. Elle doit son nom à la résine fossile ambrée, dont les Arabes nommaient la variante jaune succinum. L'Officiel des prénoms 2025 rappelle que le prénom tire ses origines du grec ambrosios (immortel). Mais dans l'imaginaire collectif, Ambre c'est avant tout cette lumière chaude, dorée, solaire - une pierre qui semble avoir capturé un rayon de soleil.

Avec 63 000 prénommées et une trajectoire fulgurante depuis les années 2000, Ambre s'est imposée comme l'une des grandes figures de la génération actuelle. Pour les parents : un prénom à la fois naturel, précieux et lumineux. Sa consonance douce et sa signification chaude en font un choix parfait pour un bébé d'été. Estelle - L'étoile des pays d'oc Du latin stella, étoile, Estelle est un prénom féminin bien ancré dans la tradition française et occitane. (Note : le texte fourni s'arrête ici de manière brutale





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