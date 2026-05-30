Découvrez les prénoms qui inspirent les parents qui cherchent un univers à donner à leur enfant. Malo, Ulysse, Tristan, Noé et Zéphyr sont les prénoms qui ont le goût du large, du vent et de l'aventure.

Choisir le prénom de son enfant, c'est déjà, en quelque sorte, lui écrire la première ligne de son histoire. In nomen omen, disaient les Romains - le nom est un présage.

Certains parents se tournent naturellement vers des prénoms intemporels, d'autres vers des sonorités tendance. Mais il en est une troisième catégorie, de plus en plus nombreuse, qui cherche un prénom porteur d'un univers : celui du large, du vent, de la route qui ne finit pas. Comme le rappelle L'Officiel des prénoms 2025 (Stéphanie Rapoport & Claire Tabarly Perrin, Éditions First), les occasions de croiser des noms qui vous plaisent sont infinies.

Vous pouvez trouver l'inspiration dans les univers que vous aimez : sport, littérature, séries, films, généalogie, voyages. Alors, cap sur les prénoms qui ont le goût du sel, l'odeur de la forêt et l'élan de ceux qui n't ont peur de rien. Des prénoms aux racines d'aventuriers.

Malo, c'est d'abord un moine navigateur du VIIe siècle qui quitta son pays de Galles natal, traversa la Manche et évangélisa les Bretons, avant de fonder le monastère qui donnerait son nom à Saint-Malo - cette cité corsaire qui vit naître Surcouf, Chateaubriand et Jacques Cartier. Sa signification étymologique reste débattue : 'prince sage' en celte, ou peut-être 'gage de lumière'.

Selon L'Officiel des prénoms 2025, Malo 'hisse la grand-voile' depuis 2019 avec près de 2 000 attributions prévues en 2025. En bon corsaire malouin, il s'est aventuré au-delà des frontières de sa Bretagne natale. Même les départements les plus éloignés de la mer - la Nièvre, les Hautes-Alpes - en ont fait un de leurs champions. Un prénom court, puissant, qui sent le vent du large.

Ulysse est LE grand voyageur de la mythologie occidentale. Son étymologie latine, courroucé, ne rend pas justice à ce personnage d'une intelligence rare : c'est lui qui invente le stratagème du cheval de Troie. Dans l'Odyssée, il surmonte tempêtes, sirènes, Cyclopes et enchantements pour regagner Ithaque après dix ans d'errance en Méditerranée. Longtemps considéré comme trop 'scolaire', Ulysse connaît un joli renouveau.

L'Officiel des prénoms 2025 note qu'il figure désormais en TOP 200, signe que les parents ont redécouvert la puissance évocatrice de ce prénom chargé d'histoire. L'actrice Mathilda May l'a choisi pour son fils - une belle carte de visite. Tristan est l'archétype du chevalier errant : beau, courageux, épris d'absolu.

La légende de Tristan et Iseut, née au Moyen Âge, raconte l'amour impossible entre ce chevalier de la Table ronde et la belle Iseut la Blonde - une passion qui a traversé les siècles et inspiré Wagner, Béroul, et des générations de poètes. Tombé dans l'oubli pendant des siècles, Tristan renaît dans les pays anglophones - notamment aux États-Unis - avant d'atteindre le 50e rang en France en 2001.

Il a depuis légèrement reculé, mais reste, selon L'Officiel des prénoms 2025, 'encore un prénom de choix aujourd'hui' pour les parents qui veulent allier romantisme et caractère breton. Le footballeur Thierry Henry l'a choisi pour son fils. De l'hébreu noah, 'reposé, apaisé'. Mais ne vous y fiez pas : Noé est avant tout l'homme qui construisit l'arche, navigua sur une mer déchaînée avec toute la création animale à bord, et survécut au déluge pour repeupler la Terre.

Une aventure fondatrice, au sens le plus littéral du terme. L'Officiel des prénoms 2025 rappelle une anecdote savoureuse : on attribue à Noé l'invention du vin. Noé (forme française) et Noah (forme anglophone) forment aujourd'hui l'un des duos les plus populaires du palmarès. Noah devrait intégrer le top 5 en 2025.

Un prénom à la fois doux et porteur d'un récit universel - le voyage, la survie, le recommencement. Son nom dit tout : Zéphyr est la personnification du vent d'ouest dans la mythologie grecque, fils d'Éole, dieu des Vents. Dans L'Iliade et L'Odyssée, il intervient pour porter Psyché sur une île inconnue où elle vivra ses amours avec Éros. L'Officiel des prénoms 2025 le décrit avec poésie : Si vous vous laissez entraîner par l'abécédaire des vents, il vous transportera.

Longtemps rarissime, Zéphyr est aujourd'hui en forte croissance, notamment au Pays basque, et commence à séduire des parents en quête d'originalité et de fraîcheur. Sa sonorité douce mais affirmée en fait une perle rare à surveiller de près





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