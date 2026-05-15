Les prénoms mixtes : un temps révolu ?

Le Guide des prénoms 2026 de Julie Milbin évoque la tendance des prénoms mixtes et les raisons qui les poussent. Il propose un top 20 des prénoms mixtes les plus tendances en 2026.

Il fut un temps où le prénom d'un enfant trahissait immédiatement son sexe. Ce temps-là semble bien révolu. Comme le souligne le Guide des prénoms 2026 de Julie Milbin , encore rare en France il y a quelques années, cette tendance des prénoms mixtes a traversé l'Atlantique et il est à présent plutôt branché de donner à une fille un prénom androgyne, voire masculin.

Derrière ce phénomène, plusieurs raisons se mêlent harmonieusement : le désir de s'affranchir des codes genrés, le charme de sonorités plus douces et universelles, et une forme de poésie propre aux prénoms courts qui sonnent juste, quel que soit celui ou celle qui les porte. Ces prénoms ne sont pas de simples effets de mode : certains sont mixtes depuis leur origine même, d'autres sont des diminutifs affectueux qui ont fini par s'imposer comme prénoms à part entière.

Alors, lesquels retenir pour votre futur bébé ? Le Guide des prénoms 2026 dresse un top 20 des prénoms mixtes. On vous présente nos coups de cœur





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