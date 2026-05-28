Les premiers volontaires du service national militaire à Bordeaux

Sept jeunes ont signé leur contrat de service au Cirfa de Bordeaux pour intégrer l'armée de l'air et de l'espace. Le service national est une opportunité pour les jeunes de découvrir un métier et de servir leur pays.

Le service national volontaire et militaire a fait ses premiers recrutements à Bordeaux . Sept jeunes ont signé leur contrat de service au Centre d'information et de recrutement des forces armées (Cirfa) pour intégrer durant dix mois l' armée de l'air et de l'espace .

Trois d'entre eux passeront leur service national à la base aérienne 106 de Mérignac, les autres seront affectés à d'autres unités. Les volontaires ont entre 18 et 25 ans et sont attirés par la découverte d'un métier. Comme Mathis, 23 ans, formé dans le BTP, ils veulent servir leur pays et être fiers de leur choix. Le service national peut aussi faire office d'année de césure, avant un retour dans la vie civile.

Les volontaires rejoindront leur affectation le 31 août 2026, pour dix mois. La France a approuvé 36 milliards d'euros supplémentaires pour les armées d'ici 2030. Les députés ont accepté de porter à 36 milliards d'euros les dépenses militaires prévues d'ici 2030, malgré l'opposition de LFI et des Écologistes. Le service national est une opportunité pour les jeunes de découvrir un métier et de servir leur pays





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