Les premières propositions de formation pour les élèves de terminale et étudiants qui souhaitent se réorienter commencent à tomber ce mardi 2 juin. Les candidats et candidates peuvent recevoir les réponses 'oui' ou 'oui-si' et doivent classer par ordre de préférence leurs vœux en attente avant le 9 juin.

Les premières propositions de formation pour les élèves de terminale et étudiants qui souhaitent se réorienter commencent à tomber ce mardi 2 juin. Pour ceux qui ne recevraient aucune proposition, voici la marche à suivre.

Les premières propositions sont attendues à partir de ce mardi à 19h pour les lycéens et étudiants qui souhaitent se réorienter. Puis les réponses tomberont au fur et à mesure et en continu. Quand un candidat ou une candidate reçoit une proposition d'admission, il ou elle est avertie sur son portable par sms, sur sa messagerie personnelle et sur la messagerie Parcoursup. Les dossiers sont actualisés une seule fois par jour, chaque matin à partir de mercredi.

Il n'est donc pas nécessaire d'actualiser son dossier dans l'espoir que de nouvelles propositions d'admission soient faites. Concrètement, les candidats et candidates peuvent recevoir les réponses 'oui' ou 'oui-si'. Cette dernière signifie que le ou la candidate est accepté dans la formation à condition de suivre un parcours adapté à son profil, comme une remise à niveau, du soutien, ou du tutorat.

'Ces dispositifs de réussite sont une véritable opportunité: c'est une aide concrète pour vous donner les atouts nécessaires pour réussir dans la formation que vous avez choisie', dit-on. La réponse 'non' (uniquement pour les formations sélectives) signifie que la candidature n'a pas été retenue. Il est également possible de recevoir une réponse 'en attente'. Elle signifie que le ou la candidate n'a pas encore de proposition d'admission.

Si un ou une candidate ne reçoit que des réponses 'en attente', les vœux sont automatiquement maintenus, il n'y a rien à faire. En revanche, la position dans la liste d'attente est indiquée en face de chaque vœu et pourra évoluer chaque jour, au fur et à mesure que des places vont se libérer. C'est pour cela qu'il est impératif de répondre à chaque proposition d'admission dans les délais indiqués.

Car quand un candidat ou une candidate renonce à une ou plusieurs propositions, cela libère des places qui sont proposées à d'autres candidats. Chaque jour, de nouveaux candidats reçoivent donc de nouvelles propositions. Si un ou une candidate reçoit plusieurs propositions d'admission ('oui' ou 'oui-si'), il ou elle ne peut en accepter qu'une seule.

En revanche, il est tout à fait possible d'accepter une proposition d'admission mais de conserver des vœux en attente. Ces derniers pourront être conservés jusqu'à la fin de la phase d'admission principale, soit le 11 juillet inclus. Entre vendredi 5 et le lundi 8 juin (à 23h59), les candidats et candidates à l'enseignement supérieur doivent obligatoirement classer par ordre de préférence leurs vœux en attente.

Attention, cette étape est très importante: si un ou une candidate ne classe pas ses vœux en attente, ils seront définitivement supprimés le 9 juin. La plateforme recommande de ne pas élaborer le classement des vœux en attente en fonction de sa position dans la liste d'attente mais selon ce que le ou la candidate souhaite vraiment.

'Mettez le vœu que vous voulez le plus en position 1, votre deuxième préférence en position 2 et ainsi de suite avec les vœux en attente que vous souhaitez garder. ', dit-on. À savoir: les formations n'ont pas connaissance de ce classement et il ne modifie pas la place sur la liste d'attente.

Car quand un ou une candidate accepte une proposition pour un vœu classé, tous ceux qui sont moins bien classés sont supprimés et même si le ou la candidate le refuse.

'Seuls les vœux en attente que vous aviez mieux classés sont conservés. ', dit-on.

Par ailleurs, si le ou la candidate accepte cette proposition et qu'il ou elle avait déjà accepté une proposition auparavant, elle remplacera la proposition qui avait été acceptée. Si un ou une candidate ne reçoit aucune proposition d'admission en phase principale, il est possible de formuler de nouveaux vœux lors de la phase complémentaire qui débute le 11 juin.

Tous les candidats et candidates peuvent postuler, ceux et celles qui n'ont pas reçu de proposition en phase principale mais aussi ceux et celles dont tous les souhaits sont en attente et même les candidats et candidates qui ont reçu une proposition mais qui n'en sont pas satisfaits. Il est possible de formuler jusqu'à dix nouveaux vœux (plus dix vœux pour des formations en apprentissage) pour les formations qui disposent encore de places.

Entre le 12 et le 18 juin, les délais de réponses aux propositions sont suspendus afin de permettre aux élèves de terminale de se concentrer sur leurs épreuves écrites du baccalauréat. Si, au 1er juillet, les candidats et candidates qui ont formulé des vœux en phase principale et en phase complémentaire n'ont toujours reçu aucune proposition d'admission, ils peuvent saisir la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) pour demander un accompagnement.

Cette commission se tient dans chaque académie et est pilotée par le recteur





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