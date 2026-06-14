Les premières années de terreur de Kim Jong-un : exécutions, alcool et paranoïa

Révélations sur les débuts brutaux du dirigeant nord-coréen, entre purge de son oncle, abus d'alcool et doutes sur sa succession.

En décembre 2013, Kim Jong-un a ordonné l' exécution de son oncle Jang Song-taek, ancien vice-président de la commission de défense nationale, pour trahison. Lors d'un dîner avec sept hauts responsables, dont mon beau-père Jon Il-chun, le dirigeant nord-coréen aurait déclaré : "Jang Song-taek était perfide, totalement dépourvu de loyauté.

Après la mort de mon père, je pensais à respecter un deuil de trois ans. Mais sa conduite quotidienne était absolument intolérable. Si je l'avais fait fusiller, cela aurait été un gaspillage de munitions. Et je ne pouvais accepter de laisser ses os.

Je l'ai donc fait brûler au lance-flammes pour qu'il n'en reste rien.

" Cette histoire, révélée par un transfuge, met en lumière la brutalité du jeune dictateur. Alors qu'il peinait à consolider son pouvoir après la mort de Kim Jong-il, Kim Jong-un voyait des traîtres partout. Il doutait de la loyauté des cadres de son père et n'hésitait pas à éliminer quiconque menaçait son autorité. Les purges se sont multipliées, créant un climat de terreur au sein de l'élite nord-coréenne.

Beaucoup ont été exécutés sans procès, souvent de manière spectaculaire, comme avec des lance-flammes ou des mitrailleuses antiaériennes. Kim Jong-un voulait envoyer un message clair : personne n'était au-dessus de lui. Pourtant, derrière cette façade de force, le jeune dirigeant était rongé par le stress et la paranoïa. Lors de son trentième anniversaire, le 8 janvier 2014, il aurait confié à ses proches qu'il se réfugiait souvent dans l'alcool pour oublier ses angoisses.

Contrairement à son père, qui buvait avec modération et restait toujours vigilant, Kim Jong-un perdait parfois le contrôle. En 2016, complètement ivre lors d'un banquet, il a ordonné l'arrestation de Kim Pyong-ho, un haut responsable de la propagande, en disant : "Amène-moi Kim Pyong-ho. Nous allons skier ensemble.

" Cet incident montre à quel point il pouvait être imprévisible. Le poids de la responsabilité l'écrasait : il se sentait obligé de tout superviser personnellement, mais cette charge le rendait irritable et méfiant. Selon des témoins, il buvait jusqu'à perdre la mémoire, incapable de se souvenir de ce qu'il avait fait la veille. Cette instabilité a marqué ses premières années de règne, entre 2011 et 2016 environ.

Aujourd'hui, le régime semble s'être stabilisé. Kim Jong-un a éliminé tous ses opposants potentiels et s'est entouré de fidèles, souvent plus jeunes, qui lui doivent tout.

Cependant, des contradictions structurelles persistent. Éduqué en Suisse, Kim Jong-un est conscient que son pays doit se réformer pour survivre, notamment en s'ouvrant aux technologies modernes comme l'intelligence artificielle. Mais toute réforme risquerait de saper les fondements de la dictature héréditaire. C'est son dilemme : s'il veut garder le pouvoir, il ne peut pas vraiment ouvrir le pays.

Par ailleurs, la question de sa succession se pose. Il a une fille, Kim Ju-ae, née fin 2012 ou début 2013. Lors d'un dîner en 2014, il a parlé d'elle avec tendresse : "Quand je rentre, ma petite vient à ma rencontre en rampant. Elle me redonne du courage.

Je pense à son destin si j'abandonnais... Je dois être fort pour elle.

" Mais la Corée du Nord reste une société patriarcale, où une femme ne peut pas hériter du pouvoir. Kim Jong-un cherchera probablement à avoir un fils, comme son père l'a fait avant lui. En attendant, il continue de gouverner par la peur, tout en cultivant l'image d'un leader attentionné. Les défis économiques et la pression internationale restent immenses, mais pour l'instant, aucun signe de faiblesse n'est perceptible. La machine répressive fonctionne à plein régime, étouffant toute contestation naissante





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