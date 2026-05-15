Les prémices de la venue des championnats de France de cyclisme dans l'Albret : les premiers échanges entre Michel Callot et les élus locaux

Au cours de la course amateur du Chrono 47, Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, s'est entretenu à l'écoute des élus locaux d'Albret Communauté qui aspirent à accueillir les championnats de France élite dans les prochaines années. Les échanges ont été fructueux, marquant le début d'un processus qui pourrait donner naissance à cet événement sportif. Le territoire d'Albret communes voit le projet català dans un angle positif, considérant que l'attraction de tel événement serait un avantage notable pour son développement.

Les prémices de ce qui pourrait faire naître un projet très solide : l'idée de championnats de France de cyclisme dans l'Albret séduit le président de la fédération | À l'occasion de la course amateur du Chrono 47, Michel Callot, le président de la Fédération française de cyclisme, est venu dans l'Albret pour rencontrer les élus locaux qui rêvent d'accueillir les championnats de France élite dans les prochaines années.

Des premiers échanges fructueux entre les deux parties. On se doutait que la venue à Sos de Michel Callot, président de la Fédération française de cyclisme, n'était pas anodine. En préambule du Chrono 47, les élus d'Albret Communauté avaient d'ailleurs difficilement caché leurs ambitions de voir un jour les championnats de France Élite se tenir sur leurs terres. Accueillir un événement sportif de cette ampleur serait un magnifique coup de projecteur pour le territoire.

Pour autant, pas question de bravade. Ce projet doit se bâtir brique par brique. Et cela plaît à Michel Callot. L'Albret vise le grand braquet : la venue du patron du cyclisme français relance le rêve d'un championnat de France dans le Sud-Ouest





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