« Les Pot'âgés » : un projet d'habitat participatif pour seniors à Strasbourg

Une résidence flambant neuf à Strasbourg offre un nouveau modèle d'habitat pour seniors : la cohabitation solidaire. Les « Pot'âgés » est un projet participatif, soutenu par la Ville et l'Eurométropole, qui vise à offrir un cadre de vie convivial et solidaire aux seniors de 60 ans et plus.

Au troisième étage d'une résidence flambant neuve dans le quartier du Neudorf, au sud du centre-ville, huit femmes et deux hommes discutent dans un salon baigné de lumière. Le plus jeune a 61 ans, la plus âgée 77. Tous ont emménagé il y a quelques semaines dans cette résidence baptisée « les Pot'âgés », un projet d'habitat locatif, aidé et participatif, sorti de terre après neuf ans de travail collectif.

Marie-Line Alard, 71 ans, confie : « J'avais très peur de vieillir seule et je ne voulais pas peser sur mes enfants. » Elle a suivi depuis ses débuts ce projet initié par l'association « Cocon 3S », qui veut développer la cohabitation entre « seniors solos solidaires ». « Notre hantise, c'est d'aller à l'Ehpad. Ici on pourra s'entraider, se préparer des repas, appeler le médecin si ça ne va pas », explique Marie-Line. « On se rend des petits services », raconte Paulette Soller, 72 ans. « Par exemple Alain m'a aidée à monter des meubles ». Aux « Pot'âgés », chaque locataire dispose de son propre studio - de 29 à 35 mètres carrés - avec salle de bains et kitchenette, et tous profitent de 150 m2 d'espaces communs dont une cuisine ouverte sur un grand salon, une buanderie, une salle destinée aux soins thérapeutiques, une terrasse et un jardin. Selon Jacqueline Dollinger, 70 ans, « l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Même si on a besoin de périodes de solitude, au quotidien c'est quand même important d'avoir des potes ». « Ici on se retrouve entre seniors, mais la maison n'est pas fermée, on va accueillir nos enfants, nos petits-enfants, nos amis et je crois que comme ça, on sera bien », ajoute-t-elle. Les espaces partagés incluent une chambre d'amis, ce qui a permis à Paulette Soller de recevoir son fils, qui habite à Lyon : « il était enchanté du lieu et j'étais ravie, moi aussi ». Chaque membre du groupe a pu donner son avis à chaque étape de la conception. Ils ont ainsi insisté pour que chaque habitant ait son balcon individuel. Ils occupent des logements sociaux : trois d'entre eux sont en PLAI (pour les revenus les plus modestes), cinq en PLUS et deux en PLS (les plus élevés), pour des loyers mensuels compris entre 265 et 495 euros (sans les charges). Les critères de sélection des locataires ont donc été les revenus ainsi que l'âge - ils doivent avoir minimum 60 ans. Le projet « Pot'âgés » a été soutenu par la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg qui a mis le foncier à disposition sous forme d'un bail emphytéotique. « Sur le territoire national, c'est le premier projet d'habitat participatif senior porté par un bailleur social, avec des logements sociaux », souligne Peio Dugoua-Macé, responsable Innovation sociale à Habitat de l'Ill, le bailleur social. Ce côté innovant a cependant posé quelques difficultés car « la réglementation n'est pas du tout adaptée à ce type de projet », explique-t-il à l'AFP. « Ça a été un peu laborieux, on a dû avoir une dérogation de l'État pour pouvoir engager ce projet », retrace Alain Jund, conseiller municipal en charge de l'habitat participatif. Celui-ci espère que la réglementation puisse « évoluer » afin de « lever quelques freins administratifs » et permettre à ce modèle de « se développer au niveau national ». Selon l'association Habitat participatif France, les seniors représentent aujourd'hui plus des deux tiers des candidats à l'habitat participatif avec en ligne de mire « la perspective d'une vieillesse active, en liens et en bonne santé le plus longtemps possible ». Aux « Pot'âgés », les locataires prennent leurs marques. « Le plus gros projet, pour l'instant, c'est d'apprendre à fonctionner ensemble et trouver notre rythme de croisière », avance Baya Moulfi, 69 ans. Marie-Line Alard reconnaît quelques petits conflits « mais rien de grave parce qu'on a tous envie que ça marche ».





doctissimo / 🏆 78. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Habitat Participatif Seniors Cohabitation Vieillissement Strasbourg Logements Sociaux Innovation Sociale

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Seniors Autonomes à Strasbourg : Les Pot'âgés, un modèle de vie participatifDix seniors, âgés de 61 à 77 ans, vivent ensemble dans une résidence à Strasbourg, optant pour un mode de vie autonome et convivial grâce à un projet d'habitat participatif.

Lire la suite »

Mortalité routière en France: Baisse des blessés, hausse des décès en outre-merL'Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR) a publié les chiffres annuels provisoires de la mortalité routière en France pour 2024. Avec une légère baisse des blessés et une mortalité quasi stable en métropole, l'année s'est terminée sur une note relativement positive. Cependant, les territoires ultramarins enregistrent une augmentation significative des décès. Les deux-roues motorisés, les voitures et les piétons sont les modes de transport les plus touchés. Les jeunes adultes (18-34 ans) et les hommes sont les profils les plus à risque.

Lire la suite »

#MeToo Air France : « Pas une surprise mais une avancée pour les victimes », estime une syndicalisteDéléguée du Syndicat national du personnel naviguant commercial, Coline Brou réagit aux témoignages de salariées d’Air France qui dénoncent les agressions sexuelles et le harcèlement qu’elles subissent au sein de l’entreprise

Lire la suite »

Paris : les deux employés dévalisaient les caisses automatiques d'une supérette avec une technique imparableCe jeudi 30 janvier 2025, deux anciens employés d'un magasin Auchan ont été condamnés à Paris pour avoir volé dans les caisses automatiques grâce à une technique bien rôdée.

Lire la suite »

Présence de pesticides dans les fleurs : les autorités sanitaires lancent une expertise pour évaluer les risquesLe gouvernement a confié une mission à l’Agence nationale de sécurité sanitaire pour réduire les risques d’exposition aux pesticides chez les fleuristes et autres professions en lien avec les fleurs.

Lire la suite »

Incendie chez les bouddhistes : une maison pour les femmes détruite par les flammesPrès d’une trentaine de pompiers sont intervenus dans la nuit au village bouddhiste des Pruniers à Loubès-Bernac

Lire la suite »