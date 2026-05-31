Les pompiers des Hautes-Pyrénées tirent la sonnette d'alarme sur les baignades en milieu naturel

Les pompiers des Hautes-Pyrénées ont comptabilisé six interventions en 2026 en piscine, lac, rivière et torrent, soit déjà plus de la moitié des secours de ce type sur toute l'année 2025. La chaleur, conjuguée à la fonte printanière de la neige et au lâcher d'eau des barrages, augmente les risques de noyade.

En moins de quarante-huit heures, deux interventions, dont l'une dramatique, dans le gave de Pau, ont rappelé la dangerosité des baignades en milieu naturel . Alors que la chaleur pousse de plus en plus de personnes vers les rivières et torrents des Hautes-Pyrénées, les pompiers tirent la sonnette d'alarme : courants invisibles, eaux glacées et profondeurs trompeuses provoquent déjà une hausse inquiétante des risques de noyade avant même le début de l'été.

Voilà tout ce qu'il faut savoir sur cette situation pleine de dangers. Il y a quelques jours, en seulement quarante-huit heures, un homme de 52 ans s'est noyé, emporté par le courant à Lourdes, et un jeune homme de 19 ans, victime d'un malaise et secouru à Saint-Pé-de-Bigorre, tous deux dans le gave de Pau : ces deux faits divers nous rappellent les risques de la baignade dans des zones naturelles non surveillées, mais aussi dans les piscines privées, surtout en période de chaleur.

Les pompiers des Hautes-Pyrénées comptabilisent déjà six interventions en 2026 en piscine, lac, rivière et torrent, soit déjà plus de la moitié des secours de ce type sur toute l'année 2025 (onze), alors que la saison estivale n'a pas encore débuté. La chaleur, conjuguée à la fonte printanière de la neige et au lâcher d'eau des barrages, augmente les risques de noyade.

En zone de montagne ou sur le gave de Pau, EDF Hydro Sud-Ouest invite à la prudence aux abords des installations hydroélectriques. Pour répondre aux pics de consommation d'électricité, d'importants volumes d'eau sont délivrés par les barrages, que l'on peut mesurer en piscines olympiques. Les lâchers d'eau sont pour la plupart imprévisibles. Pêcheurs, baigneurs, promeneurs, sportifs... aux abords d'une installation hydroélectrique, le niveau et la vitesse de l'eau peuvent monter brusquement.

Quand on est promeneur ou baigneur, il faut garder toujours un œil sur les panneaux de signalisation jaunes, même loin d'un barrage. En rivière, il est recommandé de rester sur les berges et il faut éviter les zones qui ne permettent pas un repli rapide.

C'est la période où il y a le plus d'eau et donc où il y a encore plus de courant et de masse d'eau qui présentent des dangers, explique Jean-Éric Angé, chef du pôle mission du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) des Hautes-Pyrénées. Le responsable des pompiers cite l'exemple d'un secours réalisé par ses hommes à l'été 2025 où un père de famille s'est retrouvé bloqué avec ses enfants dans le canyon d'Héas à Gavarnie-Gèdre, en voulant se rafraîchir.

Une erreur d'évaluation des risques qui aurait pu tourner au drame. Jean-Éric Angé donne plusieurs conseils de prévention pour ne pas se faire piéger par des rivières calmes en apparence mais qui peuvent présenter des risques de noyade. Tout d'abord, on ne perçoit pas la force du courant, surtout quand il y a beaucoup d'eau. On a beaucoup de mal aussi à évaluer la profondeur des cours d'eau, notamment de nos rivières et de nos torrents de montagne.

En d'autres termes, il faut se méfier des rivières où l'on a l'impression qu'il n'y a pas trop de courant et où l'on ne mesure pas la profondeur de l'eau. C'est trompeur. Il y a un risque de se faire emporter par le courant et de sombrer au fond de l'eau.

De plus, la température de l'eau peut varier d'un endroit à l'autre, ce qui augmente considérablement le risque d'hypothermie. C'est pourquoi il faut inciter les personnes qui souhaitent se rafraîchir, notamment en période de chaleur, à se baigner dans des piscines ou des lieux surveillés.

Bien que le Sdis 65 dispose d'une équipe spécialisée de sauvetage en eaux vives composée d'une vingtaine de pompiers, dont une unité de plongée subaquatique, avec deux bateaux adaptés aux rivières pour secourir les victimes, le responsable des pompiers insiste sur le fait que l'imprudence de certains baigneurs met en danger les sauveteurs. Dans tous les cas, il faut éviter de prendre le risque de tenter de sauver une personne en difficulté dans l'eau et prévenir les secours au 112.

Le corps de l'homme emporté par le courant dans le gave de Pau a été retrouvé sans vie près des grottes de Bétharram, à la limite des Pyrénées-Atlantiques. Emporté par le courant dans le gave de Pau à Lourdes après un barbecue, l'homme de 52 ans est toujours introuvable





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