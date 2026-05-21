Les pois chiches : la collation de sommeil pour faciliter le transit le matin

Les fibres constituent le point central de cette bonne nouvelle nutritionnelle. L'experte rappelle qu'il est nécessaire de consommer environ 14 grammes de fibres par 1 000 calories, ce qui équivaut à 28 grammes pour une journée de 2 000 calories, mais la plupart des Américains ne parviennent pas à atteindre cet objectif. Les pois chiches rôtis offrent un raccourci pratique pour combler ce manque au moment où l'on grignote le plus. Perte de poids, énergie et transit : 5 aliments que vous devez inclure dans votre alimentation

Parler de transit à l'heure du dernier snack n'a rien de glamour, mais le lien entre ce que l'on grignote le soir et ce qui se passe aux toilettes le matin est très réel.

Les aliments riches en fibres et les liquides aident à garder votre système digestif en bonne santé et peuvent soulager la constipation. Dans ce contexte, la collation nocturne devient un moment stratégique pour relancer un intestin paresseux. Il s'agit là d'une option star : "Les pois chiches sont notre collation n° 1 à manger le soir pour aller à la selle le matin" annonce fièrement Isabel Vasquez Larson, nutritionniste, dans le média.

Sous forme de pois chiches rôtis, cette légumineuse cumule fibres, prébiotiques et effet rassasiant, tout en remplaçant chips et biscuits salés, souvent pauvres en fibres. Bien utilisés, les pois chiches du soir préparent littéralement le terrain pour le lendemain matin





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