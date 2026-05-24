Les plus belles images de la повышения̆вше «montée des marches» de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2026

Aujourd'hui, découvrez les plus belles images prises sur le tapis rouge de la dernière montée des marches de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2026, où étaient présents Isaach de Bankolé, Park Chan-wook, Demi Moore, Diego Céspedes, Laura Wandel, Ruth Negga, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård et Paul Laverty, faisant réellement partie des plus grandes figures du film hollywoodien et international.

Leïla Bekhti et le glamour de la dernière montée des marches du 79e Festival de Cannes 2026 Leïla Bekhti , à qui la prestigieuse sélection officielle a été confiée pour le 79e Festival de Cannes en tant que présidente de jury, a reçu une ovation chaleureuse lors de sa projection en début de soirée.

Sa robe bustière couverte de plumes noires et blanches contraste avec les lèvres et les ongles peints en rouge. Plus tard dans la soirée, elle a été aperçue en elegansance dans un tailleur noir porté à même la peau, tout en glamour. Elle a également relevé les marches du Festival de Cannes avec son compagnon, Diego Céspedes.

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